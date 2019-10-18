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Виноградники, оливковая роща и спа. Как выглядят и сколько стоят дома легенд Голливуда
Источник материала: Tut.by
Голливудские актеры являются обладателями самого дорогого и необычного жилья в мире. Они не жалеют денег на элитные пентхаусы, особняки и поместья. Однако звезды кинематографа регулярно переезжают и продают свои дома.
Пентхаус Мэрил Стрип за 18,2 млн долларов
Американская актриса Мэрил Стрип выставила на продажу пентхаус в Нью-Йорке за 18,2 млн долларов. Обладательница трех Оскаров приобрела его вместе со своим мужем скульптором-абстракционистом Доном Гаммером в 2006 году.
В квартире четыре дизайнерские спальни и столько же санузлов, гостиная, кухня и столовая. Здесь также есть просторная терраса с мягкой мебелью и видом на реку Гудзон.
Пентхаус Мэттью Перри за 35 млн долларов
Американский актер Мэттью Перри выставил на продажу пентхаус в Лос-Анджелесе за 35 млн долларов. Площадь квартиры с панорамными окнами составляет около 2 тыс. кв. м.
Здесь просторная терраса, гостиная с мягкой плюшевой мебелью, кухня с мраморными элементами, домашний кинотеатр, бильярдная и просторная терраса.
Поместье Гленн Клоуз 3,6 млн долларов
Поместье американской актрисы Гленн Клоуз выставлено на продажу за 3,6 млн долларов. На территории есть особняк 1910 года постройки, гостевой коттедж, гараж и детский игровой дом.
В главном особняке четыре спальни и 4 санузла, просторная гостиная, столовая и личный кабинет. Здесь пять каминов, а полки и стены украшает лепнина. На первом этаже есть спа.
Вилла Майкла Дугласа за 32,4 млн долларов
Голливудский актер Майкл Дуглас выставил на продажу виллу на Майорке за 32,4 млн долларов. Здание ранее принадлежало эрцгерцогу Людвигу Сальватору. Дуглас неоднократно делал здесь ремонт.
В особняке пять спален, гостиная, столовая, библиотека, винный погреб и множество каминов. На территории есть виноградник и небольшая оливковая роща.
Пляжный дом Брюса Уиллиса за 27 млн долларов
Американский актер Брюс Уиллис в конце лета продал виллу на островах Теркс и Кайкос за 27 млн долларов. Деревянный дом площадью 1,2 тыс. «квадратов» выполнен в азиатском стиле.
Вилла включает в себя пять спален, кухню, объединенную с гостиной, два гостевых казино и зону для занятий йогой. На территории есть бассейн и игровая площадка.
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И эти дома находятся не только в США.
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