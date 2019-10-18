Виноградники, оливковая роща и спа. Как выглядят и сколько стоят дома легенд Голливуда

Источник материала: Tut.by

Голливудские актеры являются обладателями самого дорогого и необычного жилья в мире. Они не жалеют денег на элитные пентхаусы, особняки и поместья. Однако звезды кинематографа регулярно переезжают и продают свои дома. РБК рассказывает, как выглядят дома голливудских легенд и сколько они стоят.

Пентхаус Мэрил Стрип за 18,2 млн долларов



Фото: realtor.com

Американская актриса Мэрил Стрип выставила на продажу пентхаус в Нью-Йорке за 18,2 млн долларов. Обладательница трех Оскаров приобрела его вместе со своим мужем скульптором-абстракционистом Доном Гаммером в 2006 году.



Фото: realtor.com

В квартире четыре дизайнерские спальни и столько же санузлов, гостиная, кухня и столовая. Здесь также есть просторная терраса с мягкой мебелью и видом на реку Гудзон.

Пентхаус Мэттью Перри за 35 млн долларов



Фото: mansionglobal.com

Американский актер Мэттью Перри выставил на продажу пентхаус в Лос-Анджелесе за 35 млн долларов. Площадь квартиры с панорамными окнами составляет около 2 тыс. кв. м.



Фото: mansionglobal.com

Здесь просторная терраса, гостиная с мягкой плюшевой мебелью, кухня с мраморными элементами, домашний кинотеатр, бильярдная и просторная терраса.

Поместье Гленн Клоуз 3,6 млн долларов



Фото: realtor.com

Поместье американской актрисы Гленн Клоуз выставлено на продажу за 3,6 млн долларов. На территории есть особняк 1910 года постройки, гостевой коттедж, гараж и детский игровой дом.



Фото: realtor.com

В главном особняке четыре спальни и 4 санузла, просторная гостиная, столовая и личный кабинет. Здесь пять каминов, а полки и стены украшает лепнина. На первом этаже есть спа.

Вилла Майкла Дугласа за 32,4 млн долларов



Фото: realtor.com

Голливудский актер Майкл Дуглас выставил на продажу виллу на Майорке за 32,4 млн долларов. Здание ранее принадлежало эрцгерцогу Людвигу Сальватору. Дуглас неоднократно делал здесь ремонт.



Фото: realtor.com

В особняке пять спален, гостиная, столовая, библиотека, винный погреб и множество каминов. На территории есть виноградник и небольшая оливковая роща.

Пляжный дом Брюса Уиллиса за 27 млн долларов



Фото: provopictures.com

Американский актер Брюс Уиллис в конце лета продал виллу на островах Теркс и Кайкос за 27 млн долларов. Деревянный дом площадью 1,2 тыс. «квадратов» выполнен в азиатском стиле.



Фото: provopictures.com

Вилла включает в себя пять спален, кухню, объединенную с гостиной, два гостевых казино и зону для занятий йогой. На территории есть бассейн и игровая площадка.