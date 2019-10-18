ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У кроссовера Toyota C-HR появился «подогретый» вариант GR Sport

19.10.2019 13:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Тойотовское подразделение Gazoo Racing добралось до компактного кроссовера C-HR, который, напомним, не так давно был обновлен. Сперва был представлен европейский вариант модернизированного «паркетника», а теперь он выходит и на рынок Японии.


Самым интересным в японской гамме C-HR оказалась версия GR Sport, для которой Gazoo Racing разработала свой обвес — в частности, машина получила измененный в духе других GR-моделей передний бампер с крупным широким воздухозаборником. Дополняют картину соответствующие логотипы придворного ателье и 19-дюймовые колесные диски оригинального дизайна с шинами размерности 225/45.


В салоне появились отделанное кожей рулевое колесо меньшего диаметра и сиденья с развитой боковой поддержкой, алюминиевые накладки на педали и шильдики GR. Прочие доработки скрыты от глаз: это смонтированный под днищем дополнительный усилитель, более жесткие пружины и амортизаторы в подвеске и измененная настройка усилителя руля. В итоге управляемость такого C-HR должна стать более азартной и точной.


Двигатели у C-HR GR Sport стандартные: на японском рынке «паркетник» предлагается с 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем (116 л. с.) в паре с новой 6-ступенчатой «механикой» и гибридной установкой, состоящей из 1,8-литрового атмосферного мотора (98 л. с.), 72-сильного электродвигателя и вариатора.


В Японии цены на C-HR GR Sport начинаются от 25 150 долларов в пересчете.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тойотовское подразделение Gazoo Racing добралось до компактного кроссовера C-HR, который не так давно был обновлен.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Просто дети». Самое страшное убийство в истории Великобритании XX века
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика