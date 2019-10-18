|
У кроссовера Toyota C-HR появился «подогретый» вариант GR Sport
Источник материала: Tut.by
Тойотовское подразделение Gazoo Racing добралось до компактного кроссовера C-HR, который, напомним, не так давно
Самым интересным в японской гамме C-HR оказалась версия GR Sport, для которой Gazoo Racing разработала свой обвес — в частности, машина получила измененный в духе других GR-моделей передний бампер с крупным широким воздухозаборником. Дополняют картину соответствующие логотипы придворного ателье и 19-дюймовые колесные диски оригинального дизайна с шинами размерности 225/45.
В салоне появились отделанное кожей рулевое колесо меньшего диаметра и сиденья с развитой боковой поддержкой, алюминиевые накладки на педали и шильдики GR. Прочие доработки скрыты от глаз: это смонтированный под днищем дополнительный усилитель, более жесткие пружины и амортизаторы в подвеске и измененная настройка усилителя руля. В итоге управляемость такого C-HR должна стать более азартной и точной.
Двигатели у C-HR GR Sport стандартные: на японском рынке «паркетник» предлагается с 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем (116 л. с.) в паре с новой 6-ступенчатой «механикой» и гибридной установкой, состоящей из 1,8-литрового атмосферного мотора (98 л. с.), 72-сильного электродвигателя и вариатора.
В Японии цены на C-HR GR Sport начинаются от 25 150 долларов в пересчете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тойотовское подразделение Gazoo Racing добралось до компактного кроссовера C-HR, который не так давно был обновлен.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)