У кроссовера Toyota C-HR появился «подогретый» вариант GR Sport

Источник материала: Tut.by

Тойотовское подразделение Gazoo Racing добралось до компактного кроссовера C-HR, который, напомним, не так давно был обновлен . Сперва был представлен европейский вариант модернизированного «паркетника», а теперь он выходит и на рынок Японии.





Самым интересным в японской гамме C-HR оказалась версия GR Sport, для которой Gazoo Racing разработала свой обвес — в частности, машина получила измененный в духе других GR-моделей передний бампер с крупным широким воздухозаборником. Дополняют картину соответствующие логотипы придворного ателье и 19-дюймовые колесные диски оригинального дизайна с шинами размерности 225/45.





В салоне появились отделанное кожей рулевое колесо меньшего диаметра и сиденья с развитой боковой поддержкой, алюминиевые накладки на педали и шильдики GR. Прочие доработки скрыты от глаз: это смонтированный под днищем дополнительный усилитель, более жесткие пружины и амортизаторы в подвеске и измененная настройка усилителя руля. В итоге управляемость такого C-HR должна стать более азартной и точной.





Двигатели у C-HR GR Sport стандартные: на японском рынке «паркетник» предлагается с 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем (116 л. с.) в паре с новой 6-ступенчатой «механикой» и гибридной установкой, состоящей из 1,8-литрового атмосферного мотора (98 л. с.), 72-сильного электродвигателя и вариатора.





В Японии цены на C-HR GR Sport начинаются от 25 150 долларов в пересчете.