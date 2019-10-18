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Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет

19.10.2019 13:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

С момента выхода на экраны первой серии «Граница. Таёжный роман» прошло уже почти 19 лет. Во время трансляции сериал собирал у экранов множество зрителей, которые потом обсуждали за чашечкой чая с коллегами или с подругами и друзьями на вечеринках судьбы Никиты и Марины Голощёкиных, Галины и Алексея Жгутов и других.

В 2002 году телесериал получил Государственную премию РФ, а актёров начали приглашать поучаствовать в других кинокартинах. Мы решили выяснить, как исполнители главных ролей изменились с тех пор.

Алексей Гуськов (Никита Голощёкин)

Родился в семье военного лётчика, однако интереса к службе в вооружённых силах не проявил. Окончив техническое училище, поступил в Школу-студию МХАТ, после чего стал актёром. Роль Голощёкина стала одной из самых узнаваемых в кинематографической карьере Гуськова. В настоящее время Алексей служит в театре и продолжает активно сниматься.

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: Кино-театр.ру

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: instagram.com/guskov_aleksei

Марат Башаров (Иван Столбов)

После школы Башаров поступил на юридический факультет МГУ, однако брат посоветовал Марату попробовать себя на театральной сцене. Мужчина пробы прошёл, начал выступать, ему понравилось, он бросил МГУ и стал учиться в ВТУ имени Щепкина. Вскоре Башаров начал получать эпизодические роли в фильмах, а затем ему предложили сыграть персонажа в сериале «Граница. Таёжный роман». Марат успешно справился, зарекомендовав себя хорошим актёром. Башаров продолжает появляться в фильмах, однако теперь он более известен в качестве ведущего «Битвы экстрасенсов».

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: Кино-театр.ру

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: instagram.com/marabash1

Ольга Будина (Марина Голощёкина)

Уже в лицее Будина создала собственный театр и шила костюмы. Также была солисткой школьного хора, пробовала петь в ансамбле. Поступая в ВТУ имени Щукина, набрала высший балл. Сниматься в фильмах начала ещё будучи студенткой. Популярность приобрела после выхода на экраны сериала «Граница. Таёжный роман». В настоящее время мало снимается в фильмах, хотя по-прежнему работает в киноиндустрии.

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Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: Кино-театр.ру

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: instagram.com/olgabudina_page

Елена Панова (Галина Жгут)

Актриса родилась в семье театрального режиссёра, который основал Архангельский областной молодёжный театр. Это оказало на Елену большое влияние, поэтому после школы она поступила в Школу-студию МХАТ. Первая волна популярности наступила после съёмок в сериале «Граница. Таёжный роман», вторая – после выхода на экраны фильма «Бой с тенью». Сейчас актриса Панова проводит много времени с семьёй, продолжая служить в театре и сниматься в фильмах.

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: Кино-театр.ру

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: instagram.com/el_panova

Михаил Ефремов (Алексей Жгут)

Ефремов родился в театральной семье и ещё в детстве сыграл свою первую роль на сцене МХАТа. В 13 лет Михаил дебютировал в кинематографе, а после выхода на экраны фильма «Когда я стану великаном» актёра начали узнавать на улицах. После школы Ефремов отслужил в армии, а затем поступил в Школу-студию МХАТ. Вскоре Михаил начал регулярно сниматься в фильмах, не исчезая с экранов. В настоящее время он по-прежнему служит в театре и продолжает активно участвовать в съёмках.

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: Кино-театр.ру

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: instagram.com/efremovmofficial

Рената Литвинова (Альбина Ворон)

Литвинова появилась на экране из-за финансовых трудностей в семье. Чтобы заработать денег, Рената попытала счастья в съёмках в рекламе и смогла преодолеть отбор. Вскоре после этого будущая актриса поступила во ВГИК. Окончив его, Литвинова пишет сценарии и снимается в фильмах, и одной из её ярких ролей становится Альбине в сериале «Граница. Таёжный роман». В настоящее время Рената популярна не столько в качестве актрисы, сколько как икона стиля. Несколько лет назад пробовала себя в роли театрального режиссёра. В ходе её спектакля за умирающими персонажами приходила смерть в образе самой Литвиновой.

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Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: Кино-театр.ру

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Андрей Панин (Вячеслав Ворон)

Из-за дефектов речи и «смутной внешности» смог поступить в Школу-студию МХАТ только с четвёртого раза. Известность приобрёл благодаря картинам «Мама, не горюй» и «Мама», а роль Вячеслава Ворона лишь закрепила успех. В 2013 году Панин был обнаружен погибшим в своей квартире.

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: Кино-театр.ру

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: Кино-театр.ру

Владимир Симонов (Вадим Глинский)

Профессиональную карьеру начал в Театре имени Вахтангова. На некоторое время уходил служить в МХАТ, но затем вернулся. В кино дебютировал в 1981 году, сыграв роль лейтенанта Володьки в фильме «Сашка». Продолжает сниматься и поныне.

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: Кино-театр.ру

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: instagram.com/moskult

Михаил Жигалов (Степан Борзов)

Отец Михаила работал в органах госбезопасности, вероятно, это повлияло на то, что в дальнейшем многие персонажи Жигалова так или иначе были связаны с вооружёнными силами или правоохранительными органами. Дебютировал в кинематографе в 1972 году в роли лейтенанта милиции. Молодому зрителю известен ролями в «Бригаде» и «Не родись красивой».

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Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: Кино-театр.ру

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Фото: instagram.com/people.theatre

Люди в материале: Алексей Гуськов, Марат Башаров, Ольга Будина, Елена Панова, Михаил Ефремов, Рената Литвинова, Андрей Панин, Михаил Жигалов, Владимир Симонов
 
 
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С момента выхода на экраны первой серии «Граница. Таёжный роман» прошло уже почти 19 лет. Во время трансляции сериал собирал у экранов множество зрителей, которые...
 
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