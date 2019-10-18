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Россиянин пытался провезти через границу оружие и партию алкоголя

19.10.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестские таможенники обнаружили у гражданина России запрещенные и ограниченные к перемещению товары: оружие и партию алкоголя. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.

Россиянин пытался провезти через границу оружие и партию алкоголя

59-летний россиянин следовал из Польши на территорию ЕАЭС на автомобиле Toyota через пункт пропуска "Брест". Для прохождения границы водитель выбрал зеленый коридор. Однако при досмотре машины таможенники обнаружили травматический пистолет Baikal с 12 патронами, три ножа иностранного производства, резиновую дубинку, некурительное табачное изделие снюс и 15 л алкогольных напитков.

Россиянин пытался провезти через границу оружие и партию алкоголя

Россиянин пытался провезти через границу оружие и партию алкоголя

В настоящее время Брестская таможня проводит проверку, оружие направлено на экспертизу.

 
Теги: Брест
 
 
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