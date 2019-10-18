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Срок срочной военной службы в Беларуси будет включен в страховой трудовой стаж
19.10.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Срок срочной военной службы в Беларуси будет включен в страховой трудовой стаж, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Правительство по предложению военного ведомства проработало комплекс мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. "Пакет мотивационных мер представлен Президенту и одобрен", - отметили в Минобороны.
Глава государства дал поручения подготовить проекты правовых актов по реализации предложений. "Часть из них будут внесены уже до 1 декабря, в том числе включение срока срочной военной службы в страховой трудовой стаж", - проинформировали в оборонном ведомстве.
Параллельно прорабатывается еще ряд мер, предусматривающих льготы военнослужащим срочной службы в сферах образования, здравоохранения, а также жилищного обеспечения.
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Срок срочной военной службы в Беларуси будет включен в страховой трудовой стаж, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны. Правительство по предложению военного...
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