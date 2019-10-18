Источник материала: Виртуальный Брест

Срок срочной военной службы в Беларуси будет включен в страховой трудовой стаж, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.





Правительство по предложению военного ведомства проработало комплекс мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. "Пакет мотивационных мер представлен Президенту и одобрен", - отметили в Минобороны.

Глава государства дал поручения подготовить проекты правовых актов по реализации предложений. "Часть из них будут внесены уже до 1 декабря, в том числе включение срока срочной военной службы в страховой трудовой стаж", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Параллельно прорабатывается еще ряд мер, предусматривающих льготы военнослужащим срочной службы в сферах образования, здравоохранения, а также жилищного обеспечения.