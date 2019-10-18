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Организованно и дружно: областной субботник в Кировском районе

19.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Областной субботник по озеленению и наведению порядка на земле организованно и слаженно проходит в городе Кировске и сельских населенных пунктах района.

Планом мероприятий субботника были заранее определены объекты, за ними закреплены организации, предприятия, учреждения, а также ответственные за ход работ.

К полезным делам подключились общественные организации, депутаты районного и сельских Советов депутатов, школьники, жители многоквартирных и частных домов.

Особое внимание было уделено озеленению и благоустройству территорий.

В дендропарке города в пойме реки Ола развернулись работы по посадке деревьев. Здесь трудились представители райисполкома во главе с председателем райисполкома Михаилом Гулым. В работах принимала активное участие председатель районного Совета депутатов Галина Слабодникова.  

Как отметил глава района, в ходе субботника проводится посадка деревьев и кустарников, благоустройство дворов, скверов, улиц, парков, зон отдыха и других объектов социально-бытового и культурного назначения. В числе работ — приведение в порядок мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы.

Михаил Владимирович подчеркнул, что республиканская акция «Обустроим малую Родину!» — очень нужная и полезная.  «Беларусь в целом красивая, чистая, зеленая страна, в том числе и наша Могилевщина, и Кировщина — это заметно, когда въезжаешь сюда. Все сегодня принимают активное участие в субботнике, чтобы в Год малой родины  наш край стал еще более красивым, уютным, комфортным для проживания, — отметил председатель райисполкома. — Что касается этого места, где мы работаем, я думаю, здесь со временем будет красивый парк, где смогут отдыхать наши жители с семьями. Это не окончательная программа благоустройства: в парке будут оборудованы беседки, другие элементы зоны отдыха, установлены малые архитектурные формы».
Организованно и дружно: областной субботник в Кировском районе

Дендропарк в этот день пополнили более 230 деревьев, а в целом по району их было высажено более 2 тысяч.


Организованно и дружно: областной субботник в Кировском районе
Организованно и дружно: областной субботник в Кировском районе
 Организованно и дружно: областной субботник в Кировском районе

Слаженно шли работы по озеленению, благоустройству, наведению порядка  в зоне отдыха «Криничка», парке отдыха по ул.Володарского города, городском парке, на придомовых территориях, прибрежной зоне Чигиринского водохранилища и на множестве других объектов…

Фото Максима МИКЕШИНА и Натальи ХОДАКОВОЙ и участников субботника.

 
 
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Областной субботник по озеленению и наведению порядка на земле организованно и слаженно проходит в городе Кировске и сельских населенных пунктах района....
 
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