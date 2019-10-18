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Татьяна Навка: «Вся моя жизнь – это движение»

19.10.2019 13:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Татьяна Навка: «Вся моя жизнь – это движение»
Игорь Харитонов / АиФ

— Очень важно прислушиваться к ребёнку, давить на него не стоит, — рассказывает олимпийская чемпионка Татьяна Навка. — Никакие уговоры не помогут, если ребёнок говорит категорическое «нет» дальнейшим тренировкам. Но если речь о капризах, то можно попробовать как-то по-хитрому его заинтересовать. Как именно? Тут всё индивидуально. Универсального рецепта нет, ведь каждый ребёнок — отдельная личность. Я свою младшую дочку Надю иногда убеждаю шоколадками. Такой метод пока работает безотказно. Но чем взрослее становятся дети, тем сильнее меняются их интересы. Это нужно учитывать и искать новые слова и подходы.

Всегда найдём компромисс с дочерьми

Яна Смирнова, «ПРО Здоровье»: — Татьяна, так как ваша младшая дочь Надя занимается фигурным катанием, вы планируете привлекать её к участию в ваших ледовых шоу?

Татьяна Навка: — В предстоящем ледовом шоу «Аленький цветочек», которое состоится в Москве с 6 по 10 ноября во дворце спорта «Мегаспорт», она не участвует. Но у Нади будет небольшая роль в новом новогоднем шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Оно состоится в декабре, и дочь уже начала к нему готовиться. Ей это очень интересно.

Раз мы заговорили о детских интересах, то что будете делать, если ваши дочки вдруг захотят покрасить волосы в фиолетовый цвет? Разрешите или нет?

— Пока не могу себе представить такую ситуацию, если честно. Надя слишком мала, а Саша уже прошла переходный возраст. Но думаю, если что, мы бы нашли с дочерьми какой-нибудь компромисс (улыбается).

А если ребёнок захочет домашнее животное, нужно ли его заводить?

— Думаю, да. Иметь четвероногого друга — это прекрасно. У нас уже есть маленькая собака по имени Мишель. Мы подарили её Наде на прошлый день рождения. Но, к сожалению, далеко не все могут завести питомца, даже если очень этого хотят. Здесь всё зависит от условий, в которых живёт семья. За животными требуется уход, и это большая ответственность. А если оба родителя работают и ездят в командировки, то кто будет, например, гулять с собакой?


Татьяна Навка: «Вся моя жизнь – это движение»
С дочерьми. Фото: Из личного архива/ Татьяна Навка

Моя стихия — это лёд

Есть ли у вас какие-то спортивные травмы, которые дают о себе знать? Как вы справляетесь с болями?

— Поверьте, нет ни одного профессионального спортсмена, который был бы абсолютно здоров. Пару лет назад я получила травму и не могла не то что кататься — ходить. Но в спорте как: упал — встал и поехал дальше. Сломал руку — наложили гипс, и пошёл кататься. Когда обычный человек получает травму, он начинает ходить по врачам. А мы, спортсмены, себе позволить этого не можем. Один раз сходил к доктору, а потом сразу работать через боль и слёзы. Так я и жила, и, увы, такие трудовые подвиги бесследно не проходят. В таких случаях очень помогают массажи, баня, растяжки и другие упражнения. Но самое главное — это позитивный настрой, он смягчает все боли и старые травмы.

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Есть ли спорт, которым вы бы не занялись никогда и ни при каких обстоятельствах?

— Очень люблю пробовать что-то новое. Например, когда мы готовились к шоу «Руслан и Людмила», я впервые освоила полёты на подвесных тросах над ледовой ареной. Это был совершенно непривычный для меня опыт, и не скажу, что мне было легко. Я долго привыкала к оборудованию и поначалу врезалась в стены. Было страшно, временами кружилась голова, но в итоге всё получилось. В шоу «Аленький цветочек» я катаюсь с повязкой на глазах, что значительно усложняет исполнение номеров. В общем, я думаю, вы уже поняли, что «никогда-никогда» — это не про Татьяну Навку.

Фигурное катание — самый женственный, кажется, вид спорта. Если бы не фигурное катание, куда бы пошли?

— Сложно сказать. Я с детства знала, что стану именно фигуристкой. На льду мне так же комфортно, как и на земле. Это моя стихия, моё любимое пространство. Думаю, если бы не фигурное катание, я бы танцевала. Танцы — это самое близкое к фигурному катанию направление.

Следите ли за тем, сколько шагов проходите ежедневно? Какая это обычно цифра?

— Вся моя жизнь — это движение. Не хочется пугать шагомер (улыбается).

Татьяна Навка: «Вся моя жизнь – это движение»
Фото: Из личного архива/ Татьяна Навка

«Не могу уснуть на пустой желудок»

Меняется ли как-то ваше питание со временем? Что вы едите, когда нет возможности полноценно пообедать?

— У меня очень редко бывает возможность съесть полноценный обед. Я вообще не могу похвастаться правильным режимом питания. Например, во время подготовки к шоу тренировки чаще всего заканчиваются поздней ночью и весь режим питания немного сдвигается. Так что я скорее исключение, на которое не стоит равняться, потому что с удовольствием могу съесть на ночь хороший кусок мяса или тарелку борща. Недавно вообще «шиканула» и съела половину бургера. Это не значит, что я всегда пропускаю обед и наедаюсь перед сном, но если желудок пустой, то просто не смогу уснуть от чувства голода. В течение дня стараюсь есть маленькими порциями.

Любите ли вы сладкое?

— В детстве я очень любила сладкое. Напротив катка у нас была кафешка, и там продавали всякие сумасшедшие сладости. Трубочки, пирожное картошку, торт «Наполеон», который я особенно любила. Когда у тебя ежедневные физические нагрузки, организм требует углеводов. Главное — научиться свои желания контролировать. И это касается не только спортсменов. Сейчас, слава богу, страсть к мучному прошла. Удивительно даже. А ещё я стала замечать, что, когда долго не ешь сладкого, интерес к нему пропадает. Сейчас очень редко балую себя пирожными, конфетами или тортиками. Но если очень захочется, запрещать себе не буду. Дети, конечно, любят сладкое. Хотя в целом у нас дома простая, здоровая еда. Конфеты я стараюсь заменить фруктами.


Татьяна Навка: «Вся моя жизнь – это движение»
Фото: Из личного архива/ Татьяна Навка

Всё дело в генетике

Татьяна, меняется ли ваш вес в зависимости от возраста? Сегодня вы весите так же, как, например, и 10 лет назад?

— Мой вес меняется в зависимости от того, катаем мы шоу или нет. За время подготовки я теряю так много килограммов, что моя мама иногда всерьёз начинает за меня переживать. Здесь сказывается ещё и нервное напряжение, выброс адреналина. О еде просто забываешь. Но вообще я, как и все женщины, могу прибавить в отпуске несколько килограммов. Метод возвращения в форму у меня совершенно обычный — прекращаю есть и начинаю усиленно над собой работать. Перехожу на лёгкие салаты, низкокалорийные продукты, натуральные соки и ещё больше занимаюсь спортом. Если вам необходимо срочно сбросить вес — используйте гениальную диету Фаины Раневской: «Если хотите похудеть — ешьте голой и перед зеркалом». Когда вы видите свои лишние килограммы, запихнуть в себя хоть что-нибудь не такая лёгкая задача.

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Что ещё вы делаете для поддержания стройной фигуры?

— Даже такие энергозатраты, как у меня, будут напрасными без соблюдения каких-то дополнительных правил. Например, без правильного питания. Я придерживаюсь нескольких простых вещей — добавляю в рацион свежие овощи и белок, мясо или рыбу, а в качестве отдыха выбираю не диван и телевизор, а баню и специальные массажи. Вообще, как любой спортсмен, я не могу жить без массажа — для меня это лучший способ расслабиться и снять напряжение.

Пробовали сидеть на диетах?

— Пробовала, и не раз. Особенно в юном возрасте. Но я поняла, что многое зависит от генетики. Мне худеть и держать себя в форме гораздо проще, чем людям, предрасположенным к полноте. Например, моя подруга жалуется, что может питаться «святым духом» и при этом поправляться от одного взгляда на то, как другие едят. И такое бывает...


Татьяна Навка: «Вся моя жизнь – это движение»
С мужем Дмитрием Песковым. Фото: Из личного архива/ Татьяна Навка

Красота не зависит от крема

Какие процедуры по уходу за лицом для вас обязательны?

— Умывание и чистка лица. Также я каждую неделю хожу в баню и пользуюсь прекрасным средством для кожи — солью с мёдом. Пока вы паритесь — разогреваете мёд, потом смешиваете с солью и наносите на тело в качестве скраба. Эта смесь поможет и от лишних килограммов избавиться, поскольку мёд с солью способствует раскупорке пор и усилению потоотделения, и кожу очистить. Ещё очень полезен медовый массаж.

Делаете ли какие-нибудь салонные процедуры?

— Мне кажется, что внешняя красота во многом зависит от внутреннего состояния. Когда человек излучает добро, несёт в мир положительную энергетику, любит жизнь, себя и всех, кто его окружает, — это отражается на его лице, коже и в глазах. И, поверьте, дело не в дорогих кремах и бесконечных салонах красоты.

Факты биографии

  • Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске, Украинская ССР.
  • Впервые вышла на лёд в возрасте пяти лет.
  • Олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы.
  • Замужем за пресс-секретарём Президента РФ Дмитрием Песковым.
  • Дети — дочери Александра (2000 г. р.) и Надежда (2014 г. р.).
 
 
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