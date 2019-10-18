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Под Полоцком микроавтобус из-за лопнувшего колеса влетел в дерево: пострадал ребенок
Источник материала: Tut.by
Ребенок получил травмы при столкновении микроавтобуса с деревом в Полоцком районе,
Авария произошла 18 октября, около 17.30. По предварительной информации, 42-летний водитель Peugeot Boxer ехал по грунтовой дороге со стороны деревни Махирово в направлении трассы Р20 Витебск — Полоцк — граница Латвии. В какой-то момент во время движения произошла разгерметизация колеса, в результате чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
В аварии пострадал 12-летний пассажир микроавтобуса. С травмами различной степени тяжести ребенка госпитализировали в хирургическое отделение больницы.
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Авария произошла 18 октября, около 17.30.
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