Несломленный: 35-я годовщина мученической смерти о. Ежи Попелушко

Ежи Попелушко был харизматичным священником, который первым отправился к бастующим на Варшавский металлургический завод в 1981 году. Впоследствии он был связан с рабочими и профсоюзом «Солидарность», который находился в оппозиции коммунистическому режиму в Польше.





Отец Ежи Попелушко – символ ненасильственной борьбы с коммунистическим режимом. Его проповеди во времена ПНР собирали тысячи людей, а многие фразы из них становились крылатыми, как, например, изречение «Правда бессмертна, а ложь погибает быстрой смертью». Служба безопасности Польской народной республики неоднократно пыталась заставить его замолчать или запугать.





19 октября 1984 года о. Попелушко совершил свою последнюю Мессу в Быдгоще, во время проповеди он сказал: «Будем молиться, чтобы мы были свободными от страха, но, прежде всего, от стремления к возмездию». По дороге из Быдгощи в Варшаву 37-летний священник, которого считали символом церковного сопротивления коммунистическому режиму в стране, был похищен спецслужбами ПНР. Через несколько дней его тело со следами зверских пыток нашли в реке Висле, недалеко от города Влоцлавек. К ногам священника был привязан камень весом 11 килограммов. Это убийство вызвало огромный политический резонанс не только в Польше.









19 декабря 2009 года Папа Бенедикт XVI подписал декрет о признании Ежи Попелушко мучеником. 6 июня 2010 года в Варшаве на площади Пилсудского состоялась церемония беатификации (причисления к лику блаженных) Ежи Попелушко. В 2009 году Попелушко посмертно наградили Орденом Белого Орла.