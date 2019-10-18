Дмитрий Кучук: «Кандидаты от оппозиции не должны брать депутатский мандат!»

-- Это странная история, -- рассказывает «Белорусскому партизану» Дмитрий Кучук. – Вначале отказ был по декларации о доходам, якобы я не указал, что владею 10% акций ОАО «Мусоросортировочная станция «Западная» и что являюсь владельцем медийной кампании. Такие сведения дала налоговая. Но в самой комиссии посмотрели декларацию, и убедились, что там были указаны эти сведения.





Второй момент, по которым мне предъявили претензии – это то, что я не предоставил диплом о высшем образовании. Хотя в справке с места работы сказано, что я являюсь директором и у меня есть высшее образование -- на основании диплома, который хранится в отделе кадров кампании. И в законодательстве нигде не сказано ничего о том, что нужно предоставлять копию диплома, а не другой документ, подтверждающий наличие высшего образования. Поэтому я буду оспаривать этот момент.





По декларации вообще не ясно почему возник такой вопрос, в комиссии увидели, что у меня в документах все есть, но, тем не менее, все равно не зарегистрировали. В протоколе, кстати, это не отражено – только диплом.





-- Копию диплома можно предоставить в любой момент, это мелочь, на мой взгляд. Это же не фальсифицированные подписи, не утаивание доходов.





-- В принципе, да. Тем более в законодательстве сказано, что должен быть предоставлен подтверждающий документ – у меня есть справка с места работы, что я имею высшее образование. И, кстати, на местных выборах никто у меня не спрашивал копию диплома, никто вообще не заострял внимание на этом вопросе. А сейчас отказали в регистрации.





-- Как думаете, получится обжаловать решение комиссии?





-- В любом случае это интересный кейс с точки зрения подачи документов. Если городская комиссия не удовлетворит жалобу, я пойду в суд – пусть он даст ответ, нужно ли предоставлять дипломы об образовании, насколько весомая это причина отказа. В любом случае, любопытно. Чем все закончится.





-- А как вы вообще оцениваете первый этап избирательной комиссии, регистрацию кандидатов? Много медийных персон отсеялось…





-- Тренд, который заметили многие аналитики: сейчас от власти на одном округе идут два кандидата и они будут вынуждены конкурировать между собой. Например, на моем округе идет красавица Мария Василевич и директор «Ремавтодора» Фрунзенского района. Раньше такого не было.





Ну и из всех лидеров политических структур зарегистрировали только Григория Костусева, Игоря Борисова и Николая Козлова.





Председателя нашей партии «Зеленые» астасию Дорофееву не зарегистрировали. У нее тоже любопытный момент: она указала в декларации, что имеет доходы из-за границы, сотрудничает с «Белсатом» по договору подряда, и в документах указала, что является фрилансером и журналистом. У нее потребовали справу с места работы, а она могла предоставить лишь договор подряда.





Но сегодня многое меняется, в том числе и в сфере труда. Есть самозанятые, они вроде бы и платят налоги, но какую справку они должны предоставить, если идут в депутаты? Много подобных нюансов, которые свидетельствуют о том, что у нас не очень современное избирательное законодательство. Посмотрим, как на все это будут реагировать суды и вышестоящие избирательные комиссии.





-- Какой ваш прогноз по поводу выводов? Попадет оппозиция в парламент?





-- Мне кажется, нет. Шансы очень малы. Но даже если кто-то из оппозиции и станет депутатом, я считаю, нужно отказываться от депутатского мандата. Тогда оппозиция сможет сломать сценарий власти и сохранить моральный авторитет. Думаю, люди должны оценить такой шаг оппозиционных кандидатов. Опыт Канопацкой и Анисим ярко демонстрирует, что…









-- …двое в поле не воины?





-- Да.





Выстроенная система не позволяет влиять на принятие решений. Парламент у нас остается довольно декоративным органом. И проще влиять на подготовку законодательных актов на начальном этапе, работать с министерствами, экспертами, бизнес-сообществом. Когда законопроект уже внесен в парламент, изменить что-то крайне сложно.





Как показывает опыт Канопацкой и Анисим, к депутатам мало кто прислушивается. В этом случае парламент может быть просто политической трибуной – это тоже очень важно. Но чтобы ее грамотно использовать, нужно иметь определенную харизму, политическую волю, характер. Каждый день выходить к микрофону, и грубо говоря, стучать туфлей по трибуне -- на это способны немногие. А если и способны, то их вряд ли пропустят в парламент.







