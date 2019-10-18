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Самый странный автомобиль 2019 года. С гусеницами и со встроенным кальяном

19.10.2019 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автомобилисты в наше время видели так много, что их трудно чем-нибудь удивить. Но это все-таки удалось американской компании Ramsmobile, которая создала «многоцелевой гиперкар» Protos RM-X2 с кальяном, гусеницами и крыльями, информирует enovosty.com.


 
Монокок сделан из углепластика с тефлоновыми участками. Элементы подвески и рулевого управления сделаны из титанового сплава, а внешние панели — из композита. Есть два варианта кузова – шестиместный и восьмиместный. Кузов можно усилить карбоном или кевларом, а стекла сделать пуленепробиваемыми.

Из днища опускается гусеница, благодаря чему внедорожник сможет преодолеть чуть ли не любое препятствие. Двери открываются вверх. В салоне есть электронный кальян.

В линейку двигателей входят два агрегата. Это 6,2 л бензиновый мотор V8 с турбонаддувом и 6,6 л дизель V8 Duramax. В дальнейшем покупателям предложат полностью электрическую версию. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды, правда, не уточняется к какой силовой установке это относится.


Ramsmobile планирует в 2020 году выпустить 12 экземпляров Protos RM-X2. У него будет четыре комплектации. Вес базовой комплектации Ascetic составит 1 500 кг (это облегченная версия). Что же касается цены, то она ещё не объявлена.
 
 
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Автомобилисты в наше время видели так много, что их трудно чем-нибудь удивить. Но это все-таки удалось американской компании Ramsmobile, которая создала «многоцелевой...
 
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