В ходе судебного заседания Пальяра рассказал присяжным, что перед лигочемпионским поединком с туринским "Ювентусом" он подарил Фергюсону золотые часы Rolex стоимостью за 35 тысяч евро. В ответ легендарный специалист обеспечил нужный результат.





Кроме того, по словам агента, Фергюсон неоднократно вступал в сговор с агентами, чтобы заработать на трансферах.





Пальяра не стал уточнять, о каком матче идет речь. Под управлением Фергюсона "красные дьяволы" провели с "Юве" восемь матчей в ЛЧ. Манкунианцы четырежды побеждали, три раза проиграли, однажды сыграли вничью.





Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год. Вместе с командой он выиграл 38 трофеев, в том числе дважды Лигу чемпионов.





Также по ходу заседания прозвучали обвинения в адрес бывшего главного тренера сборной Англии Стива Макларена, бывшего главного тренера "Портсмута" и "Тоттенхэма" Харри Реднаппа и главного тренер "Кардиффа" Нила Уорнока.



