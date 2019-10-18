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Легендарного Фергюсона обвинили в организации "договорняка"

19.10.2019 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футбольный агент Джузеппе Пальяра, обвиняемый в коррупции, заявил о причастности бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона в организации договорного матча в Лиге чемпионов УЕФА, пишет The Mirror.

В ходе судебного заседания Пальяра рассказал присяжным, что перед лигочемпионским поединком с туринским "Ювентусом" он подарил Фергюсону золотые часы Rolex стоимостью за 35 тысяч евро. В ответ легендарный специалист обеспечил нужный результат.

Кроме того, по словам агента, Фергюсон неоднократно вступал в сговор с агентами, чтобы заработать на трансферах.

Пальяра не стал уточнять, о каком матче идет речь. Под управлением Фергюсона "красные дьяволы" провели с "Юве" восемь матчей в ЛЧ. Манкунианцы четырежды побеждали, три раза проиграли, однажды сыграли вничью.

Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год. Вместе с командой он выиграл 38 трофеев, в том числе дважды Лигу чемпионов.

Также по ходу заседания прозвучали обвинения в адрес бывшего главного тренера сборной Англии Стива Макларена, бывшего главного тренера "Портсмута" и "Тоттенхэма" Харри Реднаппа и главного тренер "Кардиффа" Нила Уорнока.
 
 
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Футбольный агент Джузеппе Пальяра, обвиняемый в коррупции, заявил о причастности бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона в организации...
 
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