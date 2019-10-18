В Беларуси увеличили стипендии студентам педагогических специальностей

Источник материала: Аргументы и факты

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №386 «О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда». В частности, документ предусматривает повышение стипендий учащимся в вузах (докторантам, аспирантам, магистрантам, студентам), которые достигли особых успехов в изучении отдельных учебных дисциплин.

Кроме того, такая же мера поощрения предусмотрена и для обучающихся по определенным специальностям профилей образования «Педагогика» и «Педагогика. Профессиональное образование». Нововведение вступило в силу задним числом с 1 сентября 2019 года. О том, какую конкретно сумму прибавки получат учащиеся, не уточняется.

Также указ, подписанный президентом, урегулировал часть нюансов, которые касаются оплаты труда работников сферы науки. Чтобы повысить интерес к занятию научно-педагогической деятельностью в вузах, документом предусмотрены меры по увеличению уровня материального обеспечения работников из профессорско-преподавательского состава и обучающихся в учреждениях высшего образования.

Помимо этого, с 1 января 2020 года доплаты к пенсиям получат доктора наук и профессора. Однако доплата положена только тем, кто уже достиг пенсионного возраста и больше не работает.

Напомним, в Беларуси с 2020 года изменится схема оплаты труда бюджетников. С 1 января тарифную ставку первого разряда заменят на базовую ставку, которая составит 180 рублей, а вместо 27-разрядной единой тарифной сетки введут 18-разрядную.