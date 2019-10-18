В ходе специальной программы «Мак» в Кореличском районе уничтожено более 260 кг конопли

Источник материала: Полымя

Анализ оперативной обстановки, сложившейся на территории Кореличского района, показал, что масличный мак и конопля, выращиваемые на приусадебных участках местных жителей, по-прежнему являются одними из самых распространенных наркотиков растительного происхождения. Именно поэтому правоохранительными органами уделяется особое внимание выявлению фактов посева и выращивания гражданами масличного мака и конопли и уничтожению таких посевов.





С 1 июня по 15 сентября на всей территории Республики Беларусь, в том числе и на территории Кореличского района, правоохранительными органами проводилась специальная программа «МАК».

Так, в текущем году за период проведения СП «Мак» на территории района выявлено 5 незаконных посевов мака и 10 незаконных посевов конопли. Пять граждан привлечено к административной ответственности по ст. 16.1 КоАП Республики Беларусь («Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Из незаконного оборота изъято 9,7 килограмма мака и 264,7 килограмма конопли. Незаконные посевы мака уничтожены на общей площади 208 квадратных метров, конопли – на общей площади 5 820 квадратных метров.

Также в период проведения СП «Мак» было выявлено 1 преступление по ст. 328 ч.1 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»), из незаконного оборота изъято 0,606 грамм опасного психотропного вещества «диазепам».

Помните о том, что выращивая масличный мак и коноплю, вы способствуете развитию наркомании. В случае установления подобных фактов, вы будете привлечены к административной либо уголовной ответственности.

Александр РУСАК,

оперуполномоченный ОУР Кореличского РОВД