Как защитить дачу от воров, знают в Кореличском РОВД

Источник материала: Полымя

Середина осени — время, когда большинство любителей загородного отдыха, собрав выращенный урожай, завершают дачный сезон и уезжают в города. На продолжительный период их дома и приусадебные участки остаются без присмотра, что не может не привлекать дачных воров.





С начала 2019 года на территории района совершено 14 краж личного имущества граждан из дачных домов и приусадебных участков. Существует масса примеров, когда человек покинул дачу, к примеру, в октябре, а в следующий раз может вернуться через несколько месяцев, а то и через год. Чем позже становится известно о совершенной краже, тем сложнее найти преступника. Ведь по истечении длительного времени сложно установить свидетелей, следы кражи утрачены, а похищенные вещи давно нашли другого хозяина.

Так, 7 октября возбуждено два уголовных дела по ст. 205 УК РБ («Кража»). В период с 2015 года по сентябрь 2017 года неизвестный проник в дом 84-летнего жителя Литовской Республики в д. Теребостынь, а также похозяйничал на прилегающей приусадебной территории. В результате были украдены чугунная ванна, керамические раковины, телевизионная антенна, печные дверцы и ряд других предметов.

Одним словом, лучше тщательно позаботиться о сохранности вещей, которые остаются на даче. Ваше имущество уж точно останется невредимым, если вы заберете его с собой. Увозите все ценные как в материальном плане вещи, так и те предметы, которые дороги вам как память.

Хороший вариант – оставить имущество на хранение соседям. Это касается стройматериалов, металлолома, крупногабаритных предметов. А вообще, вы останетесь только в плюсе, если хорошо общаетесь с хозяевами соседних домов, которые зимуют в деревне. Ведь именно они смогут сообщить вам о непрошенных гостях на вашем участке.

Помните о том, что как бы вы не пытались спрятать те или иные вещи, у дачных воров будет достаточно времени, чтобы полностью исследовать ваш дом и найти все тайники. На те предметы, которые все же остаются зимовать на даче, нанесите какие-нибудь метки, которые, в случае кражи, помогут вам их распознать.

Максимально затрудните доступ в жилище посторонним. Установите крепкие двери, на окна поставьте решетки. По возможности оборудуйте дом системой видеонаблюдения. Не секрет, что табличка «Ведется видеонаблюдение» также играет психологически-сдерживающую роль.

Как можно чаще навещайте свое загородное жилище. По нерасчищенным от снега дорожкам злоумышленники поймут, что хозяева на даче бывают редко, и путь открыт. Если же после приезда на дачу вы обнаружили, что в вашем доме похозяйничали, ничего не трогайте, а немедленно сообщите в Кореличский РОВД по тел. 102.

Александр КАНДЫБА,

оперуполномоченный ОУР Кореличского РОВД