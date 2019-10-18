ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как защитить дачу от воров, знают в Кореличском РОВД

19.10.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Середина осени — время, когда большинство любителей загородного отдыха, собрав выращенный урожай, завершают дачный сезон и уезжают в города. На продолжительный период их дома и приусадебные участки остаются без присмотра, что не может не привлекать дачных воров.

Как защитить дачу от воров, знают в Кореличском РОВД

С начала 2019 года на территории района совершено 14 краж личного имущества граждан из дачных домов и приусадебных участков. Существует масса примеров, когда человек покинул дачу, к примеру, в октябре, а в следующий раз может вернуться через несколько месяцев, а то и через год. Чем позже становится известно о совершенной краже, тем сложнее найти преступника. Ведь по истечении длительного времени сложно установить свидетелей, следы кражи утрачены, а похищенные вещи давно нашли другого хозяина.

Так, 7 октября возбуждено два уголовных дела по ст. 205 УК РБ («Кража»). В период с 2015 года по сентябрь 2017 года неизвестный проник в дом 84-летнего жителя Литовской Республики в д. Теребостынь, а также похозяйничал на прилегающей приусадебной территории. В результате были украдены чугунная ванна, керамические раковины, телевизионная антенна, печные дверцы и ряд других предметов.

Одним словом, лучше тщательно позаботиться о сохранности вещей, которые остаются на даче. Ваше имущество уж точно останется невредимым, если вы заберете его с собой. Увозите все ценные как в материальном плане вещи, так и те предметы, которые дороги вам как память.

Хороший вариант – оставить имущество на хранение соседям. Это касается стройматериалов, металлолома, крупногабаритных предметов. А вообще, вы останетесь только в плюсе, если хорошо общаетесь с хозяевами соседних домов, которые зимуют в деревне. Ведь именно они смогут сообщить вам о непрошенных гостях на вашем участке.

Помните о том, что как бы вы не пытались спрятать те или иные вещи, у дачных воров будет достаточно времени, чтобы полностью исследовать ваш дом и найти все тайники. На те предметы, которые все же остаются зимовать на даче, нанесите какие-нибудь метки, которые, в случае кражи, помогут вам их распознать.

Максимально затрудните доступ в жилище посторонним. Установите крепкие двери, на окна поставьте решетки. По возможности оборудуйте дом системой видеонаблюдения. Не секрет, что табличка «Ведется видеонаблюдение» также играет психологически-сдерживающую роль.

Как можно чаще навещайте свое загородное жилище. По нерасчищенным от снега дорожкам злоумышленники поймут, что хозяева на даче бывают редко, и путь открыт. Если же после приезда на дачу вы обнаружили, что в вашем доме похозяйничали, ничего не трогайте, а немедленно сообщите в Кореличский РОВД по тел. 102.

Александр КАНДЫБА,
оперуполномоченный ОУР Кореличского РОВД

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Середина осени — время, когда большинство любителей загородного отдыха, собрав выращенный урожай, завершают дачный сезон и уезжают в города. На
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто в Беларуси может стать депутатом? Цифры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • костюмы классические мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика