Лицей МВД Республики Беларусь приглашает абитуриентов для получения общего среднего образования

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Учреждение образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» приглашает несовершеннолетних граждан Республики Беларусь, которым уже исполнилось или в году поступления исполнится 12 лет, завершивших обучение в VI классе, получить общее среднее образование.





Молодым людям, изъявившим желание поступать в лицей, или их законным представителям, необходимо до 1 мая подать в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания следующие документы:

✅ заявление на имя начальника лицея с указанием языка (русского или белорусского), на котором абитуриент будет сдавать вступительные испытания;

✅ свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность (оригинал предоставляется лично);

✅ справку о состоянии здоровья (форма 1 здр/у-10); характеристику с места учебы; четыре фотографии размером 3×4 см.

После предоставления вышеуказанных документов абитуриенты допускаются приемной комиссией к сдаче двух вступительных испытаний в письменной форме:

✅ — по математике — контрольная работа;

✅ — по русскому или белорусскому (по выбору абитуриента) языку – диктант.

После окончание учреждения образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» предоставляются льготы на поступления в высшие учреждения образования системы МВД.

Евгений КЛАЧЁК,

старший инспектор группы кадров Кореличского РОВД