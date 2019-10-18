Где есть насилие, там нет семьи. Сотрудники Кореличского РОВД призывают не молчать о домашней агрессии

Источник материала: Полымя

Современные жизненные реалии все чаще заставляют задуматься над тем, что семейное насилие – это не только причинение физического вреда, но в большей степени систематическое психическое воздействие одного члена семьи на другого путем унижения, оскорбления, усиления экономической и иной зависимости.





Нередко бытовые конфликты, так называемое «тихое» насилие, происходит в добропорядочных семьях. Как правило, женщина, боясь испортить репутацию семьи, терпит все проявления агрессии со стороны мужа, который в большинстве случаев содержит семью. Но и сами представительницы слабого пола могут проявлять открытую агрессивность или подавлять ее в себе до тех пор, пока не наступит ситуация «последней капли». Отсюда – убийства женами своих мужей на бытовой почве, иногда без видимой всем причины.

Одной из основных причин бытовой преступности является пьянство. Подавляющее большинство преступников, нарушивших общественный порядок или совершивших преступления против личности на почве бытовых отношений, находились в состоянии алкогольного опьянения.

По состоянию на 27 сентября 2019 года на территории Кореличского района зарегистрировано 6 тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан. Одно из них совершено в сфере семейно-бытовых отношений (ч.2 ст. 149 УК РБ). Кроме этого, за истекший период совершено 10 преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, из которых: 3 – истязание, 5 – умышленное причинение легкого телесного повреждения, 2 – угроза убийством.

За правонарушения и преступления, совершаемые в сфере семейно-бытовых отношений, предусмотрена ответственность:

✅ – за умышленное причинение телесного повреждения (ч. 1 ст. 9.1.КоАП РБ) предусмотрен штраф в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест; за нанесение побоев, не повлекших причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления (ч. 2 ст. 9.1 КоАП РБ) – штраф или административный арест;за оскорбление (ст. 9.3. КоАП РБ) – штрафные санкции составляют от 4 до 20 базовых величин; за мелкое хулиганство (ст. 17.1. КоАП РБ) налагается штраф в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест;

✅ – умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 147 УК РБ) предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 4 до 8 лет;

✅ – за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенного в отношении заведомо малолетнего, престарелого или находящегося в беспомощном состоянии лица способом, носящим характер мучения или истязания (ч. 2 ст. 147 УК РБ), предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет;

✅ – умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет;

✅ – за угрозу убийством, причинение тяжких телесных повреждений или уничтожение имущества общеопасным способом, если имелись основания опасаться ее осуществления (ст. 186 УК РБ), установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Если вы стали жертвой семейного насилия, если вам причинены телесные повреждения, незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел по месту жительства. Вам будет выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести причиненных телесных повреждений. В случае причинения легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, свои права вы можете защитить в частном порядке путем подачи заявления в суд о привлечении виновного лица к уголовной ответственности по статье 153 УК Республики Беларусь. В этом случае к правонарушителю может быть применено наказание в виде общественных работ или штрафа, или же исправительных работ на срок до 1 года, или арест на срок до 3 месяцев.

Пострадавшие от домашнего насилия могут обратиться за анонимной помощью на телефон бесплатной горячей линии по номеру 8-801-100-8-801.

Уважаемые жители Кореличского района! Без вашей активной позиции в вопросах предупреждения правонарушений и преступлений в сфере семейно-бытовых отношений невозможно полностью решить данную проблему. Поэтому если вам известно о том, что в той или иной семье сложилась неблагоприятная обстановка, возникают конфликтные ситуации, члены семьи злоупотребляют спиртными напитками, дети находятся в социально-опасном положении, сообщите об этом в Кореличский РОВД по тел.: 2-14-42 либо 102.

Александр УЛЬЯНКО,

старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики Кореличского РОВД