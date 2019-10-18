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Отреставрированный прототип Lada Revolution пополнил экспозицию музея «АвтоВАЗа»

19.10.2019 14:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Музей «АвтоВАЗа» в Тольятти пополнился спортпрототипом Lada Revolution — уникальный гоночный родстер передал в экспозицию сотрудник «АвтоВАЗа» Лев Макаров. В торжественной церемонии передачи нового экспоната принял участие и нынешний глава «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис.


Макаров вместе с группой заводчан, увлекающихся автоспортом, отреставрировал автомобиль, который был первым в серии Lada Revolution и демонстрировался в 2003 году на автосалонах в Москве и Франкфурте. Родстер пополнил обширную коллекцию заводского музея, состоящую из 74 автомобилей Lada — концептуальных, спортивных и серийных моделей.


Ежегодно музей «АвтоВАЗа» посещают около 20 тысяч человек, а всего за 43-летнюю историю музея в нем побывали более одного миллиона посетителей.


В основе Revolution лежит стальной каркас, кузовные панели изготовлены из алюминия и стеклопластика. На родстере использовался двигатель объемом 1,6 л мощностью 150−200 л. с., который работал в паре с 6-ступенчатой коробкой с секвентальным механизмом переключения передач. Разгон до 100 км/ч занимал 6,5 секунды, максимальная скорость — 260 км/ч.

 
 
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Уникальный родстер вошел в обширную коллекцию, состоящую из 74 автомобилей Lada - концептуальных, спортивных и серийных машин.
 
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