Отреставрированный прототип Lada Revolution пополнил экспозицию музея «АвтоВАЗа»

Источник материала: Tut.by

Музей «АвтоВАЗа» в Тольятти пополнился спортпрототипом Lada Revolution — уникальный гоночный родстер передал в экспозицию сотрудник «АвтоВАЗа» Лев Макаров. В торжественной церемонии передачи нового экспоната принял участие и нынешний глава «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис.





Макаров вместе с группой заводчан, увлекающихся автоспортом, отреставрировал автомобиль, который был первым в серии Lada Revolution и демонстрировался в 2003 году на автосалонах в Москве и Франкфурте. Родстер пополнил обширную коллекцию заводского музея, состоящую из 74 автомобилей Lada — концептуальных, спортивных и серийных моделей.





Ежегодно музей «АвтоВАЗа» посещают около 20 тысяч человек, а всего за 43-летнюю историю музея в нем побывали более одного миллиона посетителей.





В основе Revolution лежит стальной каркас, кузовные панели изготовлены из алюминия и стеклопластика. На родстере использовался двигатель объемом 1,6 л мощностью 150−200 л. с., который работал в паре с 6-ступенчатой коробкой с секвентальным механизмом переключения передач. Разгон до 100 км/ч занимал 6,5 секунды, максимальная скорость — 260 км/ч.