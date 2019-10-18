Блогер сравнил жизнь в Минске и Слуцке. Видео

Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий блоггер Владимир Забродский опубликовал в своём инстаграм-профиле короткое видео, в котором обыгрывается плюсы и минусы жизни в столице и райцентре.

Парень увлекается короткими юмористическими роликами - скетчами - в этом формате он и ведёт свой блог.

Сперва Вова оказывается в «Макдональдсе» и мечтательно вспоминает про слуцкое кафе «Блино», затем сравнивает многолюдные улицы Минска с тихими дорогами родного города, в минских супермаркетах есть чипсы «Принлс», а в Слуцке - родные пластинки «Мегачипсы».

А потом обыгрывается отсутствие аттракционов в слуцком парке и проблемы освещения на некоторых улицах.