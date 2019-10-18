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Блогер сравнил жизнь в Минске и Слуцке. Видео
19.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкий блоггер Владимир Забродский
Парень увлекается короткими юмористическими роликами - скетчами - в этом формате он и ведёт свой блог.
Сперва Вова оказывается в «Макдональдсе» и мечтательно вспоминает про слуцкое кафе «Блино», затем сравнивает многолюдные улицы Минска с тихими дорогами родного города, в минских супермаркетах есть чипсы «Принлс», а в Слуцке - родные пластинки «Мегачипсы».
А потом обыгрывается отсутствие аттракционов в слуцком парке и проблемы освещения на некоторых улицах.
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