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Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж
19.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в Горках прошел субботник — особое внимание, кроме уборки листвы, было уделено озеленению городского пространства.
Точками озеленения стали территории возле средней школы №4 и дома №43 на улице Вокзальной — там был высажен кустарник.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в Горках прошел субботник — особое внимание, кроме уборки листвы, было уделено озеленению городского пространства. Точками озеленения стали...
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