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Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

19.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня в Горках прошел субботник — особое внимание, кроме уборки листвы, было уделено озеленению городского пространства.

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Точками озеленения стали территории возле средней школы №4 и дома №43 на улице Вокзальной — там был высажен кустарник.

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж
Посадка кустарника около четвертой школы.

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж
Озеленение улицы Вокзальной

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж
Ученики гимназии №1 на субботнике

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж
Ученики наводят порядок возле средней школы №1

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж
Уборка листвы на Казимировской слободе

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж
В парке Кидалинского тоже прибрались

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Что происходило сегодня на субботнике в Горках – Фоторепортаж

 

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Могилев
 
 
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  Сегодня в Горках прошел субботник — особое внимание, кроме уборки листвы, было уделено озеленению городского пространства.       Точками озеленения стали...
 
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