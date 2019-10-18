Студенты БГСХА убрали мусор возле Верхнего озера – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

БГСХА присоединилась к республиканской акции «Чистый лес» — студенты вуза очистили территорию Верхнего озера от стекла, пластика и других отходов.









В акции приняли участие студенты всех факультетов академии, актив студенческого профкома.

















Акция «Чистый лес» в Беларуси стала уже традиционной. Впервые она была проведена в 2010 году, и с тех пор ее участниками стали десятки тысяч добровольцев. Акция посвящена благоустройству и наведению порядка в лесах, ликвидации несанкционированных свалок.

























Фото Михаила Левцова