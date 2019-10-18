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Студенты БГСХА убрали мусор возле Верхнего озера – Фото

19.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

БГСХА присоединилась к республиканской акции «Чистый лес» — студенты вуза очистили территорию Верхнего озера от стекла, пластика и других отходов.

 

Студенты БГСХА убрали мусор возле Верхнего озера – Фото

 

Студенты БГСХА убрали мусор возле Верхнего озера – Фото

 

В акции приняли участие студенты всех факультетов академии, актив студенческого профкома.

 

Студенты БГСХА убрали мусор возле Верхнего озера – Фото

 

Студенты БГСХА убрали мусор возле Верхнего озера – Фото

 

Студенты БГСХА убрали мусор возле Верхнего озера – Фото

 

Студенты БГСХА убрали мусор возле Верхнего озера – Фото

 

Акция «Чистый лес» в Беларуси стала уже традиционной. Впервые она была проведена в 2010 году, и с тех пор ее участниками стали десятки тысяч добровольцев. Акция посвящена благоустройству и наведению порядка в лесах, ликвидации несанкционированных свалок.

 

Студенты БГСХА убрали мусор возле Верхнего озера – Фото

 

Студенты БГСХА убрали мусор возле Верхнего озера – Фото

 

Студенты БГСХА убрали мусор возле Верхнего озера – Фото

 

Студенты БГСХА убрали мусор возле Верхнего озера – Фото

 

Студенты БГСХА убрали мусор возле Верхнего озера – Фото

 

Студенты БГСХА убрали мусор возле Верхнего озера – Фото

 

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Могилев
 
 
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  БГСХА присоединилась к республиканской акции «Чистый лес» — студенты вуза очистили территорию Верхнего озера от стекла, пластика и других отходов.       В акции...
 
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