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Студенты БГСХА убрали мусор возле Верхнего озера – Фото
19.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
БГСХА присоединилась к республиканской акции «Чистый лес» — студенты вуза очистили территорию Верхнего озера от стекла, пластика и других отходов.
В акции приняли участие студенты всех факультетов академии, актив студенческого профкома.
Акция «Чистый лес» в Беларуси стала уже традиционной. Впервые она была проведена в 2010 году, и с тех пор ее участниками стали десятки тысяч добровольцев. Акция посвящена благоустройству и наведению порядка в лесах, ликвидации несанкционированных свалок.
Фото Михаила Левцова
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БГСХА присоединилась к республиканской акции «Чистый лес» — студенты вуза очистили территорию Верхнего озера от стекла, пластика и других отходов. В акции...
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