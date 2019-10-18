|
В Новолукомле автомобиль Kia сбил пенсионерку на тротуаре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 октября около четырёх часов дня в Новолукомле произошёл наезд на женщину, которая шла по тротуару.
Как
Пешеход получила травмы и была доставлена в хирургическое отделение больницы. По факту ДТП ведётся проверка.
На неделе в Брестском районе Audi сбила 6-летнего мальчика.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 18 октября около четырёх часов дня в Новолукомле произошёл наезд на женщину, которая шла по тротуару. Как сообщает ГАИ УВД Витебского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)