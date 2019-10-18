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Водитель Toyota пытался провезти через Беларусь оружие и алкоголь

19.10.2019 14:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни задержали автомобиль, в котором россиянин вёз из Польши оружие и алкоголь. 

Как сообщает Брестская таможня, 59-летний гражданин Российской Федерации пересекал границу в пункте пропуска «Брест» по зелёному коридору на своей Toyota. 

Водитель Toyota пытался провезти через Беларусь оружие и алкоголь
Фото: Брестская таможня

При досмотре машины были обнаружены травматический пистолет «Baikal» с 12 патронами, три ножа иностранного производства, резиновую дубинку, некурительное табачное изделие (снюс) и 15 литров спиртного. 

Водитель Toyota пытался провезти через Беларусь оружие и алкоголь
Фото: Брестская таможня

Проводится проверка, оружие направлено на экспертизу. 

Водитель Toyota пытался провезти через Беларусь оружие и алкоголь
Фото: Брестская таможня

На прошлой неделе была попытка незаконно ввезти арбузы и пшеницу в Беларусь. 

Машины с товаром были остановлены – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни задержали автомобиль, в котором россиянин вёз из Польши оружие и алкоголь.  Как сообщает Брестская таможня,...
 
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