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Водитель Toyota пытался провезти через Беларусь оружие и алкоголь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни задержали автомобиль, в котором россиянин вёз из Польши оружие и алкоголь.
Как
При досмотре машины были обнаружены травматический пистолет «Baikal» с 12 патронами, три ножа иностранного производства, резиновую дубинку, некурительное табачное изделие (снюс) и 15 литров спиртного.
Проводится проверка, оружие направлено на экспертизу.
На прошлой неделе была попытка незаконно ввезти арбузы и пшеницу в Беларусь.
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Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни задержали автомобиль, в котором россиянин вёз из Польши оружие и алкоголь. Как сообщает Брестская таможня,...
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