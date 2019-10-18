ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор

19.10.2019 14:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экологическую акцию «Чистый лес» поддержали 40 тысяч белорусов по всей стране. Масштабная акция по наведению порядка в лесах прошел 19 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор

На генеральную уборку лесного фонда массово вышли семьями и целыми организациями. Всех желающих лесхозы обеспечили необходимым инвентарем.

Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор

Сто человек от Комитета госконтроля трудились вблизи спортивного комплекса «Стайки», а представители Минпрома решили облагородить территорию возле Петровичского водоема под Смолевичами. Тимбилдинг с пользой для природы завершился пикником с ухой.

Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор

– Сколько мы с тобой, много рыбы начистили?
– Мне кажется, много.
– Очистили прибрежную территорию очень хорошо, ни одной бумажки не осталось. Так?
– Да.

Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Эти массовые акции, которые проводятся, по сути дела, всем государством, всем обществом, позволяют поддерживать, но самое главное – воспитывать чувство бережного отношения к лесу.

Я, допустим, когда сам иду за грибами – от леса мы, в принципе, берем очень много, но мало отдаем ему – я беру с собой специальный мешочек, в который складываю найденные в лесу бутылки или какой-то мусор, который вообще не относится к лесу.

Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор

В этот раз к акции подключилось особенно много юных волонтеров, их поощрили сувенирами экотематики. Подарки ждут и авторов самых креативных снимков масштабной генеральной уборки. Организаторы акции советуют делиться ими в соцсетях под хештегом «чистыйлес2019».

Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор

Всебелорусская толока по уборке леса проходит в девятый раз.

Люди в материале: Леонид Анфимов
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Экологическую акцию «Чистый лес» поддержали 40 тысяч белорусов по всей стране. Масштабная акция по наведению порядка в лесах прошел 19 октября,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отреставрированный прототип Lada Revolution пополнил экспозицию музея «АвтоВАЗа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки труссарди официальный в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика