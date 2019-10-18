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Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экологическую акцию «Чистый лес» поддержали 40 тысяч белорусов по всей стране. Масштабная акция по наведению порядка в лесах прошел 19 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На генеральную уборку лесного фонда массово вышли семьями и целыми организациями. Всех желающих лесхозы обеспечили необходимым инвентарем.
Сто человек от Комитета госконтроля трудились вблизи спортивного комплекса «Стайки», а представители Минпрома решили облагородить территорию возле Петровичского водоема под Смолевичами. Тимбилдинг с пользой для природы завершился пикником с ухой.
– Сколько мы с тобой, много рыбы начистили?
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Я, допустим, когда сам иду за грибами – от леса мы, в принципе, берем очень много, но мало отдаем ему – я беру с собой специальный мешочек, в который складываю найденные в лесу бутылки или какой-то мусор, который вообще не относится к лесу.
В этот раз к акции подключилось особенно много юных волонтеров, их поощрили сувенирами экотематики. Подарки ждут и авторов самых креативных снимков масштабной генеральной уборки. Организаторы акции советуют делиться ими в соцсетях под хештегом «чистыйлес2019».
Всебелорусская толока по уборке леса проходит в девятый раз.
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Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор
Новости Беларуси. Экологическую акцию «Чистый лес» поддержали 40 тысяч белорусов по всей стране. Масштабная акция по наведению порядка в лесах прошел 19 октября,...
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