В Гродненской области обнаружены в продаже конфеты с кишечной палочкой

Источник материала: Аргументы и факты

Специалисты Гродненской областной инспекции Госстандарта провели проверку в магазине в Ошмянах. В ходе проверки были выявлены конфеты с наличием в них бактерий группы кишечной палочки.

Кондитерские изделия «Первое слово съела…» были произведены в России. В ведомстве пояснили, что причин такого несоответствия может быть несколько – начиная от загрязненного сырья и заканчивая технологическим процессом упаковки и хранения.

По результатам проверки было выдано предписание о запрете к реализации опасных для здоровья человека конфет. Кроме того, кондитерские изделия внесены в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Беларуси. Принимаются меры по пресечению нахождения в обращении опасной продукции.