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В Гродненской области обнаружены в продаже конфеты с кишечной палочкой

19.10.2019 15:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гродненской области обнаружены в продаже конфеты с кишечной палочкой
Фото из открытых источников

Специалисты Гродненской областной инспекции Госстандарта провели проверку в магазине в Ошмянах. В ходе проверки были выявлены конфеты с наличием в них бактерий группы кишечной палочки.

В Гродненской области обнаружены в продаже конфеты с кишечной палочкой В школьном питании в Лиде обнаружили конфеты с кишечной палочкой

Кондитерские изделия «Первое слово съела…» были произведены в России. В ведомстве пояснили, что причин такого несоответствия может быть несколько – начиная от загрязненного сырья и заканчивая технологическим процессом упаковки и хранения.

По результатам проверки было выдано предписание о запрете к реализации опасных для здоровья человека конфет. Кроме того, кондитерские изделия внесены в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Беларуси. Принимаются меры по пресечению нахождения в обращении опасной продукции.

 
 
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Под запрет Госстандарта Беларуси попали конфеты российского производства «Первое слово съела…».
 
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