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Для полного счастья: в Островце тоже построят Ледовый дворец

19.10.2019 15:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Застройка Островца продолжается — о том, что появится в городе атомщиков, журналистам на пресс-конференции рассказал губернатор Владимир Кравцов, пишет "Вечерний Гродно".

По его словам, помимо жилья, планируют построить Ледовый дворец спорта. Разрабатывается проектно-сметная документация. Определено место для новой, третьей школы, но строить её в скором времени не будут — двух школ на 1250 мест пока достаточно. По окончании строительства атомной станции и развития инфраструктуры в городе сможет жить 25–30 тысяч человек.
 
Теги: Гродно
 
 
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Застройка Островца продолжается — о том, что появится в городе атомщиков, журналистам на пресс-конференции рассказал губернатор Владимир Кравцов, пишет "Вечерний...
 
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