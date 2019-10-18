ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия пока не приняла решения по кредиту для Беларуси на $600 млн

19.10.2019 14:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Получит ли Беларусь кредит от России на сумму в 600 миллионов долларов, пока не ясно, поскольку РФ еще не приняла окончательное решения. Такое заявление журналистам сделал первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

"Не решено пока", – сказал он, когда его спросили о том, есть ли решение по кредиту.

Силуанов уточнил, что решение будет зависеть от того, насколько две страны продвинутся в дальнейшей интеграции.

Напомним, что ранее Минск обратился к Москве за кредитом для рефинансирования долга на 600 миллионов долларов.

Добавим также, что в сентябре этого года посол Беларуси в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко сообщил, что президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин могут уже до восьмого декабря утвердить план по интеграции в рамках Союзного государства.


Вокруг этого ожидаемого события сразу же возник ажиотаж. Тогда в МИД Беларуси прокомментировали это, отметив, что шумиха в прессе возникла на пустом месте.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Получит ли Беларусь кредит от России на сумму в 600 миллионов долларов, пока не ясно, поскольку РФ еще не приняла окончательное решения. Такое заявление журналистам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Организованно и дружно: областной субботник в Кировском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаные автомобильные перчатки мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика