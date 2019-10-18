|
Россия пока не приняла решения по кредиту для Беларуси на $600 млн
Источник материала: Партизан
Получит ли Беларусь кредит от России на сумму в 600 миллионов долларов, пока не ясно, поскольку РФ еще не приняла окончательное решения. Такое заявление журналистам сделал первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
"Не решено пока", – сказал он, когда его спросили о том, есть ли решение по кредиту.
Силуанов уточнил, что решение будет зависеть от того, насколько две страны продвинутся в дальнейшей интеграции.
Напомним, что ранее Минск обратился к Москве за кредитом для рефинансирования долга на 600 миллионов долларов.
Добавим также, что в сентябре этого года посол Беларуси в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко сообщил, что президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин могут уже до восьмого декабря утвердить план по интеграции в рамках Союзного государства.
Вокруг этого ожидаемого события сразу же возник ажиотаж. Тогда в МИД Беларуси прокомментировали это, отметив, что шумиха в прессе возникла на пустом месте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Получит ли Беларусь кредит от России на сумму в 600 миллионов долларов, пока не ясно, поскольку РФ еще не приняла окончательное решения. Такое заявление журналистам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)