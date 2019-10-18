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Раритеты экс-министра иностранных дел выставили в Гродно

19.10.2019 14:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коллекцию редкостей дипломата Петра Кравченко выставят в Сенаторском зале 18 октября.



Бывший министр иностранных дел Республики Беларусь Пётр Кравченко известен не только как политический деятель и учёный, но и как коллекционер предметов, связанных с историей Беларуси. 

Экспозиция в Новом замке Гродно составлена из раритетов, которые он собирал с 1970-х гг. Центральное место на выставке заняли фотографии Т. Е. Боретти конца XIX в. с видами Несвижа и мест, связанных с А. Мицкевичем, гравюры Д. Кусто XVII в., на которых запечатлены Радзивиллы и король Стефан Баторий, портреты Станислава Августа Понятовского, Екатерины II и других государственных деятелей. Представлены документы с автографами Л. Сапеги, К. Огинского, Л. Толстого, Екатерины II, Николая I, гравюры и памятные медали, связанные с Наполеоном Бонапартом. 
 
Теги: Гродно
 
 
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Коллекцию редкостей дипломата Петра Кравченко выставят в Сенаторском зале 18 октября.
 
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