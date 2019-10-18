В Зельвенском районе отец избил 4-летнюю дочь до реанимации

По версии следствия, мужчина избил ребенка, так как он не слушался. Он трясти девочку, бил руками и ногами, потом несколько раз бросил ее на тахту, а еще на стену, после чего ребенок потерял сознание.





У 25-летнего мужчины есть еще один ребенок, дочь 2016 года рождения. Дети ранее отбирались из семьи органами опеки, так как находились в социально опасном положении. Осенью 2018 года их вернули и передали отцу. Мать лишена прав на детей.





Мужчина жил вместе с сожительницей, у которой есть свой ребенок. Агрессора задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 14 и п. 2 ч. 2 ст. 139 УК РБ (покушение на убийство заведомо малолетнего лица). С участием фигуранта дела проводятся следственные и иные процессуальные действия.





Пострадавшая девочка остается в реанимации в бессознательном состоянии. Ее сестру передали органам опеки и направили в больницу, потому что и у этой девочки нашли признаки телесных повреждений.