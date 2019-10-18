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В Зельвенском районе отец избил 4-летнюю дочь до реанимации

19.10.2019 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Зельвенском районе отец избил 4-летнюю дочь до реанимации. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, информация об этом инциденте поступила в милицию поздно вечером 18 октября — медики сообщили правоохранителям, что в больницу поступил ребенка в бессознательном состоянии с множеством повреждений.

По версии следствия, мужчина избил ребенка, так как он не слушался. Он трясти девочку, бил руками и ногами, потом несколько раз бросил ее на тахту, а еще на стену, после чего ребенок потерял сознание.

У 25-летнего мужчины есть еще один ребенок, дочь 2016 года рождения. Дети ранее отбирались из семьи органами опеки, так как находились в социально опасном положении. Осенью 2018 года их вернули и передали отцу. Мать лишена прав на детей.

Мужчина жил вместе с сожительницей, у которой есть свой ребенок. Агрессора задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 14 и п. 2 ч. 2 ст. 139 УК РБ (покушение на убийство заведомо малолетнего лица). С участием фигуранта дела проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Пострадавшая девочка остается в реанимации в бессознательном состоянии. Ее сестру передали органам опеки и направили в больницу, потому что и у этой девочки нашли признаки телесных повреждений.
 
 
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В Зельвенском районе отец избил 4-летнюю дочь до реанимации. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, информация об этом инциденте поступила в милицию...
 
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