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Внешность первого кроссовера Aston Martin полностью рассекречена
Источник материала: Tut.by
В распоряжении испанского издания
Судя по снимкам, передняя часть кузова Aston Martin DBX будет напоминать суперкар DB11. В частности, новинка получит радиаторную решетку схожей формы, а также похожие фары головного света.
Ранее сообщалось, что Aston Martin DBX
Не исключено, что в дальнейшем у Aston Martin DBX появится «старшая» модификация с 5,2-литровым V12 с двумя турбинами, отдача которого составит около 750 лошадиных сил.
В список доступного оснащения войдут специальные пакеты оборудования, которые покупатель сможет выбрать в зависимости от своих увлечений. К примеру, водители с домашними животными смогут оборудовать новинку портативной стиральной машиной, специальной защитой на бампер, а также перегородкой между багажным отделением. Кроме того, будут доступны крепления для перевозки лыж и специальная сушилка для ботинок.
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Премьера кроссовера Aston Martin DBX, который получит самый мощный V8 в истории компании, состоится в декабре.
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