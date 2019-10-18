Внешность первого кроссовера Aston Martin полностью рассекречена

Источник материала: Tut.by

В распоряжении испанского издания Auto Pista оказались шпионские фотографии первого серийного кроссовера компании Aston Martin, который получит название DBX. Премьера автомобиля состоится в декабре 2019 года, сообщает Autonews .



Фото: autopista.es

Судя по снимкам, передняя часть кузова Aston Martin DBX будет напоминать суперкар DB11. В частности, новинка получит радиаторную решетку схожей формы, а также похожие фары головного света.



Фото: autopista.es

Ранее сообщалось, что Aston Martin DBX оснастят самым мощным двигателем V8 в истории британской марки. Кроссовер укомплектуют четырехлитровой «восьмеркой» с двойным наддувом, которая используется на суперкарах DB11 и Vantage нового поколения. При этом на кроссовере DBX отдача агрегата вырастет с 510 л. с. и 675 Н·м крутящего момента до 550 лошадиных сил и 700 ньютон-метров.

Не исключено, что в дальнейшем у Aston Martin DBX появится «старшая» модификация с 5,2-литровым V12 с двумя турбинами, отдача которого составит около 750 лошадиных сил.



Фото: autopista.es

В список доступного оснащения войдут специальные пакеты оборудования, которые покупатель сможет выбрать в зависимости от своих увлечений. К примеру, водители с домашними животными смогут оборудовать новинку портативной стиральной машиной, специальной защитой на бампер, а также перегородкой между багажным отделением. Кроме того, будут доступны крепления для перевозки лыж и специальная сушилка для ботинок.