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Внешность первого кроссовера Aston Martin полностью рассекречена

19.10.2019 15:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В распоряжении испанского издания Auto Pista оказались шпионские фотографии первого серийного кроссовера компании Aston Martin, который получит название DBX. Премьера автомобиля состоится в декабре 2019 года, сообщает Autonews.


Фото: autopista.es

Судя по снимкам, передняя часть кузова Aston Martin DBX будет напоминать суперкар DB11. В частности, новинка получит радиаторную решетку схожей формы, а также похожие фары головного света.


Фото: autopista.es

Ранее сообщалось, что Aston Martin DBX оснастят самым мощным двигателем V8 в истории британской марки. Кроссовер укомплектуют четырехлитровой «восьмеркой» с двойным наддувом, которая используется на суперкарах DB11 и Vantage нового поколения. При этом на кроссовере DBX отдача агрегата вырастет с 510 л. с. и 675 Н·м крутящего момента до 550 лошадиных сил и 700 ньютон-метров.

Не исключено, что в дальнейшем у Aston Martin DBX появится «старшая» модификация с 5,2-литровым V12 с двумя турбинами, отдача которого составит около 750 лошадиных сил.


Фото: autopista.es

В список доступного оснащения войдут специальные пакеты оборудования, которые покупатель сможет выбрать в зависимости от своих увлечений. К примеру, водители с домашними животными смогут оборудовать новинку портативной стиральной машиной, специальной защитой на бампер, а также перегородкой между багажным отделением. Кроме того, будут доступны крепления для перевозки лыж и специальная сушилка для ботинок.

 
 
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Премьера кроссовера Aston Martin DBX, который получит самый мощный V8 в истории компании, состоится в декабре.
 
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