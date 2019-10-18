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Акцию «Чистый лес» поддержали более 40 тыс. человек

19.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Акцию «Чистый лес» поддержали более 40 тыс. человек

Более 40 тыс. человек, по предварительным оценкам, принимают участие в акции «Чистый лес», сообщил журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.

«С каждым годом наши традиционные акции приобретают все большую популярность. Сегодня в акции «Чистый лес», по нашей предварительной оценке, принимают участие более 40 тыс. человек, — сказал Виталий Дрожжа. — Лес — это богатство нашей страны. Важно поддерживать его в хорошем состоянии с точки зрения санитарии, не допускать несанкционированный вывоз мусора. Воспитывать бережное отношение к природе нужно с детства».

В этом году особый акцент во время акции сделан на работу с молодежью. Каждый школьник, принявший в ней участие, получит от лесохозяйственных учреждений символический сувенир. Кроме того, в каждой области будут определены три наиболее активные школы, которые станут обладателями сертификатов на новогодние деревья. «Когда дети участвуют в акции, они видят, как непросто наводить порядок в лесу, и понимают, как себя вести, чтобы такого не было. Мы не будем увеличивать количество таких акций, но планируем их совершенствовать, работать над их содержанием, продумывать, как привлекать молодежь к участию», — отметил министр.

Сегодня руководство Министерства лесного хозяйства наводит порядок в лесу на территории Боровлянского спецлесхоза. Здесь же трудятся и сотрудники Комитета государственного контроля во главе с председателем ведомства Леонидом Анфимовым.

Работа волонтеров во время акции организована более чем на 2,2 тыс. объектов. Ожидается, что в течение дня будет убрано свыше 3,5 тыс. кубометров мусора и захламленности, отреставрированы десятки мест отдыха, наведен порядок вдоль придорожных полос. Под руководством лесхозов волонтеры смогут поучаствовать и в посадке деревьев. За сутки, по подсчетам министерства, будет создано свыше 1 тыс. га лесных культур. Это около 1 млн 300 тыс. деревьев.

Акция «Чистый лес» проводится по инициативе Министерства лесного хозяйства с 2010 года. Основная ее цель — воспитание бережного отношения к одному из главных природных ресурсов страны. С каждым годом акция привлекает все большее количество участников. Так, в 2018 году экологическую кампанию поддержали около 39 тыс. человек. Только за сутки совместными усилиями было убрано более 2,5 тыс. кубометров мусора и более 5 тыс. кубометров захламленности, наведен порядок вдоль придорожных полос, благоустроены места вблизи мемориальных комплексов, памятных знаков и других объектов. Как и в прошлом году, нынешняя акция «Чистый лес» приурочена к Году малой родины.

https://www.belta.by

 
 
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Более 40 тыс. человек, по предварительным оценкам, принимают участие в акции «Чистый лес», сообщил журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, передает...
 
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