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В центре Сморгони дорожники укладывают асфальт в преддверии праздника «Дажынкi-2019»
19.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На укладке верхнего слоя асфальта на ул. Советской в Сморгони работают дорожно-ремонтные службы Островца, Ивья и Сморгони.
Этот участок дороги находится в перечне ремонтируемых объектов при подготовке города к областному фестивалю «Дожинки-2019».
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На укладке верхнего слоя асфальта на ул. Советской в Сморгони работают дорожно-ремонтные службы Островца, Ивья и Сморгони. Этот участок дороги находится в перечне...
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