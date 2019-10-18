С 1 июня по 15 сентября на всей территории Республики Беларусь, в том числе и на территории Кореличского района, правоохранительными органами проводилась специальная программа «МАК». Так, в текущем году за период проведения СП «Мак» на территории района в

Источник материала: Вороновская газета





С вечера 18 октября по утро 20 октября ГАИ проводит усиленную отработку Лидского района. Со вчерашнего вечера к сотрудникам Лидской ГАИ и гродненской «Дельты» присоединилось спецподразделение «Стрела».

Как сообщили «Лідскай газете» в ГАИ, к сегодняшнему утру на территории Лидчины было задержано 5 (!) нетрезвых водителей. Троих из них задержали сотрудники Лидской ГАИ со следующими результатами медосвидетельствования: 1,84 промилле алкоголя, 0,54 и 0,5.

Напомним, для водителей уровень содержания алкоголя в крови составляет 0,3 промилле.