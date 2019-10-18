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С 1 июня по 15 сентября на всей территории Республики Беларусь, в том числе и на территории Кореличского района, правоохранительными органами проводилась специальная программа «МАК». Так, в текущем году за период проведения СП «Мак» на территории района в
19.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С вечера 18 октября по утро 20 октября ГАИ проводит усиленную отработку Лидского района. Со вчерашнего вечера к сотрудникам Лидской ГАИ и гродненской «Дельты» присоединилось спецподразделение «Стрела».
Как
Напомним, для водителей уровень содержания алкоголя в крови составляет 0,3 промилле.
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С 1 июня по 15 сентября на всей территории Республики Беларусь, в том числе и на территории Кореличского района, правоохранительными органами проводилась специальная программа «МАК». Так, в текущем году за период проведения СП «Мак» на территории района в
С вечера 18 октября по утро 20 октября ГАИ проводит усиленную отработку Лидского района. Со вчерашнего вечера к сотрудникам Лидской ГАИ и гродненской «Дельты»...
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