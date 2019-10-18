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В политических партиях состоят 65,5% зарегистрированных кандидатов в депутаты

19.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В политических партиях состоят 65,5% зарегистрированных кандидатов в депутаты

В Беларуси, по уточненным данным, зарегистрировано 560 кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, 367 из них, или 65,5% от общего числа, являются членами политических партий. Такие данные размещены на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

Больше всего среди кандидатов в депутаты представителей Либерально-демократической партии — 98 человек, или 17,5% от общего числа. Далее следуют КПБ и Объединенная гражданская партия. Коммунистов среди претендующих на депутатский мандат 57 (10,2%), представителей ОГП — 47 (8,4%).

При этом партийным выдвижением воспользовалось 357 зарегистрированных кандидатов в депутаты, или 50,8% от их общего числа.

Среди тех, кто прошел регистрацию, 197 человек (28%) выдвигались путем сбора подписей, 123 (17,5%) — от трудовых коллективов.

Женщин среди зарегистрированных претендентов на депутатские портфели 27%, молодых людей до 30 лет — 9,5%, депутатов действующего созыва — 5,7%, депутатов местных Советов — 11,8%.

Что до профессиональной деятельности кандидатов, то занятых в промышленности, строительстве, сфере транспорта среди них 17,1%, представителей науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта — 15,9%, госслужащих — 11,6%, предпринимателей — 9,1%.

Всего в Беларуси кандидатами в депутаты выдвигалось 703 человека, отказ в регистрации получил 131 претендент на место в парламенте.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.

https://www.belta.by

 
 
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В Беларуси, по уточненным данным, зарегистрировано 560 кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, 367 из них, или 65,5% от...
 
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