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Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)

19.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)

Берестовицкий район

В рамках республиканской добровольной акции «Чистый лес» члены ОО «БРПО», ОО «БРСМ» и волонтеры, вооружившись мешками для мусора, отправились  в лес. Дети очистили от бытового мусора лесной массив, придорожные полосы. Все поработали на славу, совмещая полезное дело с отдыхом на свежем воздухе, внесли свой вклад в благоустройство лесной территории. 

Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)
Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)
Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)
Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)

Кореличский район

Сегодня, 19 октября, по всей стране проходит республиканская акция «Чистый лес». В ней принимают участие тысячи неравнодушных белорусов, которые хотят видеть лесные массивы чистыми и ухоженными, собирать грибы и ягоды, не натыкаясь на оставленный кем-то мусор
.
Ежегодно свою лепту в очистку леса, который по праву называют легкими планеты, вносят жители Кореличского района. Так, в этом году к акции «Чистый лес» присоединились учащиеся Кореличского государственного строительного профессионального лицея, которые активно поработали в лесном массиве вблизи д. Крынки, очистив от мусора около 2 гектаров леса и собрав приблизительно 1,5 кубометра мусора.

Не остались в стороне от ежегодной акции работники Кореличского района газоснабжения, которые с энтузиазмом приступили к очистке леса от
мусора вблизи д. Велетово.

Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)

– В прошлом году мы приняли участие в посадке леса вблизи д. Скорово, – отметил начальник Кореличского района газоснабжение ПУ «Лидагаз» Николай Радецкий. – Работники организации всегда с желанием откликаются на подобные экологические акции. Не так давно провели субботник, убрав территории возле нашей организации. Все это мы делаем, прежде всего, для себя. Я уверен, что приняв участие в подобной акции и подняв брошенную кем-то пластмассовую бутылку, человек будет беречь чистоту вокруг себя.

По словам лесничего Кореличского лесничества Ильи Евтуха, проблема засоренности леса мусором действительна существует. Создают ее сами жители района и приезжие дачники, оставляющие мусор после пикников, а также пакеты с бытовыми отходами в придорожной лесополосе.

Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)
Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)

– В Кореличском лесничестве работают 9 человек, а площадь лесных массивов приближается к 6500 гектарам, – делится Илья Евтух. – Своих сил на уборку леса не всегда хватает, поэтому мы всегда рады инициативе неравнодушных местных жителей. Работники Кореличского РОЧС, Кореличского РЭС, школьники всегда принимают активное участие в посадке и уборке леса. Этот год не является исключением. Около д. Акановичи планируем высадить более 15 тысяч саженцев ели, сосны, дуба на площади 3 гектара.

В рамках акции «Чистый лес»на территории всех лесничеств района идет плодотворная работа по уборке лесных массивов и посадке леса.

Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)
Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)
Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)

Новогрудский район

Воспитанники Новогрудского районного центра творчества детей и молодежи, посещающие кружки эколого-биологического отдела (ученики средней школы №7) вместе с педагогом дополнительного образования Ниной Хотянович, начальником Новогрудской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Павлом Крайником и главным специалистом Галиной Покидько в рамках акции навели порядок на береговой линии одного из любимых мест отдыха новогрудчан – озере Молодежное.

Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)

Ребята собирали мусор, который был разбросан больше в лесном массиве, и складывали его в мешки. Конечно, бутылки, бумагу не принес кто-то сюда специально, их оставили после себя люди, которые здесь отдыхали. А вот детям, которые увидели, сколько мусора находится на берегу озера, сделать вывод о хозяевах этого «богатства» было легко. И от этого становится обидно и стыдно за взрослых.

– Дети с пониманием откликнулись на предложение принять участие в акции. И когда пришли на озеро, на первый взгляд здесь казалось все чисто и аккуратно, – рассказала Нина Хотянович. – Однако, как только подошли ближе к лесу, увидели печальную картину: мусора было разбросанного немало. И дети его убирали. Уверена, что воспитанники кружков эколого-биологического отдела ЦТДиМ не будут мусорить никогда. Мы на занятиях много говорим об экологии, о природе, которая нас окружает, о нашем городе, стране, которые должны всегда оставаться чистыми и красивыми. Актуальность экологического воспитания подрастающего поколения в современном мире очень важна. И мало убрать мусор, нужно воспитать у детей бережное отношение к природе родного края. Можно устраивать бесконечные субботники, акции, но самым важным и необходимым является изменение отношения человека к окружающей среде.

Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)
Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)
Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)
Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)
Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)

Сморгонский район 

Работники Сморгонского опытного лесхоза, прокуратуры и «Сморгоньгаза» трудились на территории дендропарка.

Волонтеры убирали опавшую листву, срезали низкорастущие ветки деревьев, высаживали саженцы ивы, а также кусты кипариса и туи, благоустраивали дорожки. Мероприятие по наведению порядка прошло в рамках республиканской акции «Чистый лес».

Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)
Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)
Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)
Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)
Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)
Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)
Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)
Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)

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Берестовицкий район В рамках республиканской добровольной акции «Чистый лес» члены ОО «БРПО», ОО «БРСМ» и волонтеры, вооружившись мешками для мусора, отправились...
 
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