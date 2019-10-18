Республиканская акция «Чистый лес» проходит на Гродненщине (дополняется)

Источник материала: Вороновская газета





Берестовицкий район

В рамках республиканской добровольной акции «Чистый лес» члены ОО «БРПО», ОО «БРСМ» и волонтеры, вооружившись мешками для мусора, отправились в лес. Дети очистили от бытового мусора лесной массив, придорожные полосы. Все поработали на славу, совмещая полезное дело с отдыхом на свежем воздухе, внесли свой вклад в благоустройство лесной территории.











Кореличский район

Сегодня, 19 октября, по всей стране проходит республиканская акция «Чистый лес». В ней принимают участие тысячи неравнодушных белорусов, которые хотят видеть лесные массивы чистыми и ухоженными, собирать грибы и ягоды, не натыкаясь на оставленный кем-то мусор

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Ежегодно свою лепту в очистку леса, который по праву называют легкими планеты, вносят жители Кореличского района. Так, в этом году к акции «Чистый лес» присоединились учащиеся Кореличского государственного строительного профессионального лицея, которые активно поработали в лесном массиве вблизи д. Крынки, очистив от мусора около 2 гектаров леса и собрав приблизительно 1,5 кубометра мусора.

Не остались в стороне от ежегодной акции работники Кореличского района газоснабжения, которые с энтузиазмом приступили к очистке леса от

мусора вблизи д. Велетово.





– В прошлом году мы приняли участие в посадке леса вблизи д. Скорово, – отметил начальник Кореличского района газоснабжение ПУ «Лидагаз» Николай Радецкий. – Работники организации всегда с желанием откликаются на подобные экологические акции. Не так давно провели субботник, убрав территории возле нашей организации. Все это мы делаем, прежде всего, для себя. Я уверен, что приняв участие в подобной акции и подняв брошенную кем-то пластмассовую бутылку, человек будет беречь чистоту вокруг себя.

По словам лесничего Кореличского лесничества Ильи Евтуха, проблема засоренности леса мусором действительна существует. Создают ее сами жители района и приезжие дачники, оставляющие мусор после пикников, а также пакеты с бытовыми отходами в придорожной лесополосе.







– В Кореличском лесничестве работают 9 человек, а площадь лесных массивов приближается к 6500 гектарам, – делится Илья Евтух. – Своих сил на уборку леса не всегда хватает, поэтому мы всегда рады инициативе неравнодушных местных жителей. Работники Кореличского РОЧС, Кореличского РЭС, школьники всегда принимают активное участие в посадке и уборке леса. Этот год не является исключением. Около д. Акановичи планируем высадить более 15 тысяч саженцев ели, сосны, дуба на площади 3 гектара.

В рамках акции «Чистый лес»на территории всех лесничеств района идет плодотворная работа по уборке лесных массивов и посадке леса.









Новогрудский район



Воспитанники Новогрудского районного центра творчества детей и молодежи, посещающие кружки эколого-биологического отдела (ученики средней школы №7) вместе с педагогом дополнительного образования Ниной Хотянович, начальником Новогрудской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Павлом Крайником и главным специалистом Галиной Покидько в рамках акции навели порядок на береговой линии одного из любимых мест отдыха новогрудчан – озере Молодежное.





Ребята собирали мусор, который был разбросан больше в лесном массиве, и складывали его в мешки. Конечно, бутылки, бумагу не принес кто-то сюда специально, их оставили после себя люди, которые здесь отдыхали. А вот детям, которые увидели, сколько мусора находится на берегу озера, сделать вывод о хозяевах этого «богатства» было легко. И от этого становится обидно и стыдно за взрослых.

– Дети с пониманием откликнулись на предложение принять участие в акции. И когда пришли на озеро, на первый взгляд здесь казалось все чисто и аккуратно, – рассказала Нина Хотянович. – Однако, как только подошли ближе к лесу, увидели печальную картину: мусора было разбросанного немало. И дети его убирали. Уверена, что воспитанники кружков эколого-биологического отдела ЦТДиМ не будут мусорить никогда. Мы на занятиях много говорим об экологии, о природе, которая нас окружает, о нашем городе, стране, которые должны всегда оставаться чистыми и красивыми. Актуальность экологического воспитания подрастающего поколения в современном мире очень важна. И мало убрать мусор, нужно воспитать у детей бережное отношение к природе родного края. Можно устраивать бесконечные субботники, акции, но самым важным и необходимым является изменение отношения человека к окружающей среде.















Сморгонский район

Работники Сморгонского опытного лесхоза, прокуратуры и «Сморгоньгаза» трудились на территории дендропарка.

Волонтеры убирали опавшую листву, срезали низкорастущие ветки деревьев, высаживали саженцы ивы, а также кусты кипариса и туи, благоустраивали дорожки. Мероприятие по наведению порядка прошло в рамках республиканской акции «Чистый лес».



















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