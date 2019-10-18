NASA показало галактику, выглядящую как портал в иное измерение

Источник материала: Tut.by

Агентство NASA показало фото спиральной галактики NGC 4380, которая выглядит прямо как портал из другого измерения из фантастического фильма.



NGC 4380. Фото: ESA/Hubble & NASA, P. Erwin

Европейское космическое агентство ESA отмечает , что на самом деле такая галактика вполне обычна: «Спиральные галактики типа NGC 4380 широко распространены во Вселенной».

Эти колоссальные скопления звезд, часто насчитывающие сотни миллиардов, имеют форму плоского диска, иногда с округлым выступом в центре. Изящные спиральные рукава, очерченные темными полосами пыли, обвиваются вокруг выпуклого ядра, которое ярко светится и имеет наибольшую концентрацию звезд в галактике.