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NASA показало галактику, выглядящую как портал в иное измерение
Источник материала: Tut.by
Агентство NASA
Европейское космическое агентство ESA
Эти колоссальные скопления звезд, часто насчитывающие сотни миллиардов, имеют форму плоского диска, иногда с округлым выступом в центре. Изящные спиральные рукава, очерченные темными полосами пыли, обвиваются вокруг выпуклого ядра, которое ярко светится и имеет наибольшую концентрацию звезд в галактике.
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На самом деле спиральные галактики типа NGC 4380 широко распространены во Вселенной.
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