Россия пока не приняла решения по кредиту для Беларуси на $600 млн

Источник материала: Виртуальный Брест

Такое заявление журналистам сделал первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.





Получит ли Беларусь кредит от России на сумму в 600 миллионов долларов, пока не ясно, поскольку РФ еще не приняла окончательное решения. Такое заявление журналистам сделал первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

"Не решено пока", – сказал он, когда его спросили о том, есть ли решение по кредиту.

Силуанов уточнил, что решение будет зависеть от того, насколько две страны продвинутся в дальнейшей интеграции.

Напомним, что ранее Минск обратился к Москве за кредитом для рефинансирования долга на 600 миллионов долларов.

Добавим также, что в сентябре этого года посол Беларуси в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко сообщил , что президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин могут уже до восьмого декабря утвердить план по интеграции в рамках Союзного государства.

Вокруг этого ожидаемого события сразу же возник ажиотаж. Тогда в МИД Беларуси прокомментировали это, отметив, что шумиха в прессе возникла на пустом месте .