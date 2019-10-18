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Кольцо на Набережной стало "турбо". Хеппи-энд? Разбираемся, что опять не так с этой разметкой
19.10.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ох уж эти водители, всё время ищут какие-то подвохи и каждый раз уверены - они точно сделали-бы лучше! Казалось - так ожидали изменений на кольце Бульвар-Набережная, и вот оно, счастье! Но не тут-то было... А всему виной несоответствие ожидаемого и действительности. В чём же расхождения?
Всему виной этот план, который нам показали уже давно:
Как видите, он расходится с тем, что есть на самом деле, а именно в части выезда с бульвара Шевченко в сторону Варшавского шоссе теперь так:
По этому поводу даже записали видео:
И действительно - есть проблема. Она в том, что с бульвара "приходят" две полосы, и они должны сойтись в одну на мосту. Почему же не сделали как на предварительном плане? Нам кажется ответ прост - чтобы исключить ещё более худшую ситуацию, при которой те, кто оказался в левом ряду по привычке вынуждены будут нарушать, вклиниваясь в правый перед мостом. Другими словами - подобного поведения водителей всё равно не избежать, так и этак будут те, кто "полезет". И будут ДТП. И снова будет "горячая точка" на автомобильной карте города.
Те же, кто принципиально соблюдает
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Ох уж эти водители, всё время ищут какие-то подвохи и каждый раз уверены - они точно сделали-бы лучше! Казалось - так ожидали изменений на кольце...
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