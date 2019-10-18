Источник материала: Виртуальный Брест

Ох уж эти водители, всё время ищут какие-то подвохи и каждый раз уверены - они точно сделали-бы лучше! Казалось - так ожидали изменений на кольце Бульвар-Набережная, и вот оно, счастье! Но не тут-то было... А всему виной несоответствие ожидаемого и действительности. В чём же расхождения?





Всему виной этот план, который нам показали уже давно:





Как видите, он расходится с тем, что есть на самом деле, а именно в части выезда с бульвара Шевченко в сторону Варшавского шоссе теперь так:





По этому поводу даже записали видео:

И действительно - есть проблема. Она в том, что с бульвара "приходят" две полосы, и они должны сойтись в одну на мосту. Почему же не сделали как на предварительном плане? Нам кажется ответ прост - чтобы исключить ещё более худшую ситуацию, при которой те, кто оказался в левом ряду по привычке вынуждены будут нарушать, вклиниваясь в правый перед мостом. Другими словами - подобного поведения водителей всё равно не избежать, так и этак будут те, кто "полезет". И будут ДТП. И снова будет "горячая точка" на автомобильной карте города.

Те же, кто принципиально соблюдает ПДД , с чистой совестью смогут обогнуть круг и "по главной" войти в правый, нужный им ряд. Таким образом, чтобы исключить и первое, и второе, схождение полос разрешили, по крайней мере "правые" будут знать, чего ожидать от "левых".