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Определен график распределения эфирного времени между кандидатами в депутаты

19.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

График распределения эфирного времени между кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Буда-Кошелевского избирательного округа №38.

По телевидению
Дата и время эфира Ф.И.О.  кандидата  в депутаты
23 октября 2019 г.

19.35-19.40

 Григоренко Виктор Иванович

 
23 октября 2019 г.

19.40-19.45

 Васильков Николай Андреевич

 
23 октября 2019 г.

19.45-19.50

 Некрашевич Евгений Сергеевич

 

 

По радиовещанию
Дата и время эфира Ф.И.О.  кандидата  в депутаты
30 октября 2019 г.

07.00-07.05

 Некрашевич Евгений Сергеевич

 
30 октября 2019 г.

07.05-07-10

 Васильков Николай Андреевич

 
30 октября 2019 г.

07.10-07.15

 Григоренко Виктор Иванович

 

 

 
 
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График распределения эфирного времени между кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь...
 
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