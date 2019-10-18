Определен график распределения эфирного времени между кандидатами в депутаты

График распределения эфирного времени между кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Буда-Кошелевского избирательного округа №38.
|По телевидению
|Дата и время эфира
|Ф.И.О. кандидата в депутаты
|23 октября 2019 г.
19.35-19.40
|Григоренко Виктор Иванович
|23 октября 2019 г.
19.40-19.45
|Васильков Николай Андреевич
|23 октября 2019 г.
19.45-19.50
|Некрашевич Евгений Сергеевич
|По радиовещанию
|Дата и время эфира
|Ф.И.О. кандидата в депутаты
|30 октября 2019 г.
07.00-07.05
|Некрашевич Евгений Сергеевич
|30 октября 2019 г.
07.05-07-10
|Васильков Николай Андреевич
|30 октября 2019 г.
07.10-07.15
|Григоренко Виктор Иванович