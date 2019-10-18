Окружной избирательной комиссией Буда-Кошелевского избирательного округа №38 зарегистрированы кандидаты в депутаты

Источник материала: Газета Авангард

17 октября текущего года Окружной избирательной комиссией Буда-Кошелевского избирательного округа №38 зарегистрированы кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва:





Васильков Николай Андреевич, 1 апреля 1958 года рождения, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, беспартийный, проживает в г. Минске.

Сведения о доходах и имуществе: годовой доход – 39271,45 руб., квартира площадью 39,7 кв. метров, земельный участок – 0,07 га, легковой автомобиль «Renault Duster» 2015 г.в.





Григоренко Виктор Иванович, 3 апреля 1967 года рождения, заместитель директора по коммерческой работе общества с ограниченной ответственностью «ИнТех и К», член Либерально-демократической партии, проживает в г. Гомеле.

Сведения о доходах и имуществе: годовой доход – 130,33 руб., квартира площадью 69,44 кв. метров, 2/3 квартиры площадью 31,54 кв. метров, земельный участок – 0,12224 га, легковой автомобиль «Ситроен» 1978 г.в.





Некрашевич Евгений Сергеевич, 19 мая 1984 года рождения, директор учреждения образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж», член Республиканской партии труда и справедливости, проживает в г. Буда-Кошелево.

Сведения о доходах и имуществе: годовой доход – 19032,74, квартира площадью 66,0 кв. метров.