Каллаур: Беларусь получила тот рубль, к которому стремилась

Источник материала: Ежедневник





Устойчивость национальной валюты является отражением состояния белоруской экономики, заявил председатель правления Национального банка Павел Каллаур.

"Белорусский рубль пережил различные этапы, непростые времена. Безусловно, то, что мы имеем сейчас - это наиболее устойчивое состояние белорусского рубля. Мы получили тот результат, к которому стремились, имеем запланированную инфляцию - именно через этот показатель определяется покупательная способность национальной валюты", - сказал Павел Каллаур.

Председатель правления Нацбанка отметил, что устойчивость национальной валюты зависит в целом от макроэкономической политики, денежно-кредитная политика - хоть и важная, но все же часть общей экономической политики, сообщает БЕЛТА.

"Мы заявили и занимаем последние полтора-два года позицию, что денежно-кредитная политика будет носить нейтральный характер. Это значит, мы ориентируемся на императив, что ценовая, финансовая и в целом макроэкономическая стабильность - это фундамент для устойчивого долгосрочного и инклюзивного экономического роста. Не имея этого фундамента, обеспечить цель - а в основе лежит именно благосостояние граждан - крайне сложно", - обратил внимание Павел Каллаур.

По его мнению, без современных информационно-коммуникационных технологий обеспечить долгосрочный устойчивый инклюзивный рост крайне сложно. "Мы должны создавать макроэкономические условия, чтобы в целом в стране повышалась совокупная факторная производительность, это очень важный момент. Когда мы говорим про цифровую экономику, должны понимать: это тоже дополнительные факторы производства, которые формируют совокупную факторную производительность", - добавил глава Нацбанка.