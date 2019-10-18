ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каллаур: Беларусь получила тот рубль, к которому стремилась

19.10.2019 16:16 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Каллаур: Беларусь получила тот рубль, к которому стремилась

Устойчивость национальной валюты является отражением состояния белоруской экономики, заявил председатель правления Национального банка Павел Каллаур.

"Белорусский рубль пережил различные этапы, непростые времена. Безусловно, то, что мы имеем сейчас - это наиболее устойчивое состояние белорусского рубля. Мы получили тот результат, к которому стремились, имеем запланированную инфляцию - именно через этот показатель определяется покупательная способность национальной валюты", - сказал Павел Каллаур.

Председатель правления Нацбанка отметил, что устойчивость национальной валюты зависит в целом от макроэкономической политики, денежно-кредитная политика - хоть и важная, но все же часть общей экономической политики, сообщает БЕЛТА.

"Мы заявили и занимаем последние полтора-два года позицию, что денежно-кредитная политика будет носить нейтральный характер. Это значит, мы ориентируемся на императив, что ценовая, финансовая и в целом макроэкономическая стабильность - это фундамент для устойчивого долгосрочного и инклюзивного экономического роста. Не имея этого фундамента, обеспечить цель - а в основе лежит именно благосостояние граждан - крайне сложно", - обратил внимание Павел Каллаур.

По его мнению, без современных информационно-коммуникационных технологий обеспечить долгосрочный устойчивый инклюзивный рост крайне сложно. "Мы должны создавать макроэкономические условия, чтобы в целом в стране повышалась совокупная факторная производительность, это очень важный момент. Когда мы говорим про цифровую экономику, должны понимать: это тоже дополнительные факторы производства, которые формируют совокупную факторную производительность", - добавил глава Нацбанка.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устойчивость национальной валюты является отражением состояния белоруской экономики, заявил председатель правления Национального банка Павел Каллаур.
 
Новости дня
Новости разные
 
NASA показало галактику, выглядящую как портал в иное измерение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика