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Армия США объединилась с организацией экс-солиста Blink-182, чтобы исследовать технологии НЛО

19.10.2019 16:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Армия США и занимающаяся исследованием НЛО To The Stars Academy of Arts and Science (TTSA, которую возглавляет экс-солист панк-рок-группы Blink-182 Том Делонг) решили сотрудничать, чтобы «исследовать таинственные технологии». К слову, именно TTSA опубликовала те самые видео с участием неопознанных летательных объектов, чью подлинность подтвердили в ВМС США. Об этом сообщает Popular Mechanics.


Издание пишет, что Сухопутные силы США и организация под предводительством Томи Делонга объединятся, чтобы оценить некие таинственные технологии, а затем использовать их для совершенствования военных транспортных средств.

TTSA, которая выпустила те самые видео с НЛО, подтвержденные военно-морским флотом, сделала сегодня объявление на своем веб-сайте, заявив, что заключила «соглашение о совместных исследованиях и разработках с Командой по развитию боевых возможностей армии США для продвижения технических средств TTSA и технологических инноваций с целью развития улучшенных возможностей для наземных транспортных средств армии».

Речь идет о соглашении, при котором власти могут предоставлять лаборатории, персонал, помещения, оборудование или другие ресурсы «с возмещением или без».

TTSA описывает свой вклад в сотрудничество как «технологические решения», которые включают «материаловедение, пространственно-временную метрику, квантовую физику, движущую энергию пучка и активную маскировку».

По данным The New York Times, в период с 2008 по 2011 год Пентагон потратил 22 миллиона долларов на Программу расширенной идентификации угроз космического пространства (AATIP), организацию, которой поручено изучать НЛО. По сообщениям, в программе хранились «металлические сплавы и другие материалы», которые, по словам Луиса Элизондо, тогдашнего директора AATIP, а ныне директора по глобальной безопасности и специальных программ TTSA, были «восстановлены после неопознанных явлений в воздухе».

При этом, как замечает издание, даже если НЛО и существуют, и мы получим их технологии, в лучшем случае, это будет то же самое, что дать копье из титана пещерному человеку. В худшем случае технология может оказаться невоспроизводимой по нашим современным стандартам. «Если вы вернетесь в прошлое и подарите Бенджамину Франклину iPhone, он наверняка найдет его увлекательным, но точно не сможет его воспроизвести — и это с разницей во времени чуть более 200 лет. НЛО, если они действительно из другого мира, могут быть на тысячи лет впереди нас», — отмечают авторы.

В теории разработки TTSA могут действительно пойти на пользу армии, например, «материаловедение» может привести к получению более жестких и легких материалов, способных лучше противостоять огню противника. Но пока непонятно, есть ли у организации хоть что-либо.

 
 
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