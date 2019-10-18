Ивьевчане присоединились к республиканской акции " Чистый лес".

Источник материала: Ивьевский край

В экологически значимом проекте принимают участие более 380 человек, в том числе 150 детей из всех учреждений образования района. В уборке также участвуют работники местного азоснабжающего предприятия, районной организации природных ресурсов и охраны окружающей среды. Массовое участие в акции обеспечено работниками Ивьевского лесхоза - 220 человек.

Кроме уборки мусора в лесах, особенно на территориях, оборудованных как места для отдыха, в лесных массивах, прилегающих к городской черте, в Липнишковском лесничестве сегодня еще и высажен молодой лес на площади в 10 га. Всего во время акции было собрано 32 куб.м мусора. Каждому ребенку-участнику акции были вручены сувениры- блокноты с ручками.

Как замечательно, что в нашей стране организовываются и проводятся подобные мероприятия! Ведь так важно помнить, что заботясь об окружающей среде, тем более о таком национальном богатстве как лес, человек заботится в том числе и о себе, и о своем завтрашнем дне, и о будущем следующих за нами поколений...

Всегда входите в лес другом! И он щедро отблагодарит вас незабываемыми впечатлениями от любования его природным многообразием и красотой, всевозможными дарами. Только не забывайте, что те, кто придет после вас, тоже хотят видеть чистый лес...а не следы пребывания невежды, который не удосужился убрать за собой мусор...

Входите в лес другом!

Т. БОЛОТОВА.