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В Беларуси отказали в регистрации кандидатом в депутаты 145 желающим
19.10.2019 16:47 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Беларуси завершилась регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. По ее результатам претендовать на депутатский мандат могут 558 человек. При этом изначально кандидатами в депутаты выдвигалось 703 человека, пишет
Как сообщила председатель ЦИК Лидия ЕРМОШИНА, средний конкурс среди претендентов на депутатские мандаты составляет 5 человек на место. В Палату представителей избирается 110 депутатов по мажоритарной системе.
Напомним, выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября. Кроме того, 7 ноября состоятся выборы в Совет Республики.
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Всего было зарегистрировано 558 человек.
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