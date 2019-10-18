В Беларуси отказали в регистрации кандидатом в депутаты 145 желающим

В Беларуси завершилась регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. По ее результатам претендовать на депутатский мандат могут 558 человек. При этом изначально кандидатами в депутаты выдвигалось 703 человека, пишет БЕЛТА .

Как сообщила председатель ЦИК Лидия ЕРМОШИНА, средний конкурс среди претендентов на депутатские мандаты составляет 5 человек на место. В Палату представителей избирается 110 депутатов по мажоритарной системе.

Напомним, выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября. Кроме того, 7 ноября состоятся выборы в Совет Республики.