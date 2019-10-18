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Горецкий вестник
Очередная осенняя подборка фотографий из горецкого инстаграма. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото хештегом #gorkiv
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Вот такой чудо-HALLOWEEN-костюм достался Максиму от @babys_tock . Мы счастливы, чего уж там говорить. А наряд, конечно, супер. Мягкий, флисовый, на кнопочках, даже прорези для ручек имеются
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Горки в Instagram за неделю Очередная осенняя подборка фотографий из горецкого инстаграма. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото хештегом #gorkiv View this post on...
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Вот такой чудо-HALLOWEEN-костюм достался Максиму от @babys_tock . Мы счастливы, чего уж там говорить. А наряд, конечно, супер. Мягкий, флисовый, на кнопочках, даже прорези для ручек имеются
0
Ссылка на источник
0
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горки в Instagram за неделю Очередная осенняя подборка фотографий из горецкого инстаграма. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото хештегом #gorkiv View this post on...
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