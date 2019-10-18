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Пад Гомелем перакуліўся грузавік з бульбай
Источник материала: Euroradio
life.ru
Пад Гомелем перакуліўся грузавік з бульбай. Відэа з месца здарэння выклалі ў суполцы
Кіроўца “Газелі”, імаверна, не справіўся з кіраваннем, таму машына легла на бок, а мяхі з бульбай вываліліся на праезную частку. Шафёр у выніку здарэння не пацярпеў.
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life.ru Пад Гомелем перакуліўся грузавік з бульбай. Відэа з месца здарэння выклалі ў суполцы Вконтакте НС Гомель. Гэты інцыдэнт здарыўся яшчэ 17 кастрычніка на трасе...
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