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В Дрибинском районе на пожаре погиб четырёхлетний мальчик

19.10.2019 17:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 октября около двух часов дня в агрогородке Черневка Дрибинского района на пожаре погиб ребёнок. 

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, огнём было повреждено 300 кг соломы. 

Как уточняет Следственный комитет, 4-летний и 5-летний братья игралисо спичками во дворе дома между двумя рулонами соломы. В какой-то момент она загорелась. Старший ребёнок побежал к маме и рассказал о случившемся. 

В Дрибинском районе на пожаре погиб четырёхлетний мальчик
Фото: Следственный комитет

Взрослые начали тушить пожар. В соломе было обнаружено тело младшего сына. 

К месту происшествия выезжали следователи. Назначено проведение ряда экспертиз. По факту случившегося проводится проверка. 

Летом 2019 года в Поставском районе утонул двухлетний ребёнок.

Его тело было обнаружено в реке неподалёку от дома – подробности здесь

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Новости Беларуси. 18 октября около двух часов дня в агрогородке Черневка Дрибинского района на пожаре погиб ребёнок.  По сведениям Могилёвского ОУМЧС, огнём было...
 
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