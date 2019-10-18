В Дрибинском районе на пожаре погиб четырёхлетний мальчик

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 октября около двух часов дня в агрогородке Черневка Дрибинского района на пожаре погиб ребёнок.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, огнём было повреждено 300 кг соломы.

Как уточняет Следственный комитет, 4-летний и 5-летний братья игралисо спичками во дворе дома между двумя рулонами соломы. В какой-то момент она загорелась. Старший ребёнок побежал к маме и рассказал о случившемся.



Фото: Следственный комитет

Взрослые начали тушить пожар. В соломе было обнаружено тело младшего сына.

К месту происшествия выезжали следователи. Назначено проведение ряда экспертиз. По факту случившегося проводится проверка.

Летом 2019 года в Поставском районе утонул двухлетний ребёнок.