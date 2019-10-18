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В Дрибинском районе на пожаре погиб четырёхлетний мальчик
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 октября около двух часов дня в агрогородке Черневка Дрибинского района на пожаре погиб ребёнок.
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Взрослые начали тушить пожар. В соломе было обнаружено тело младшего сына.
К месту происшествия выезжали следователи. Назначено проведение ряда экспертиз. По факту случившегося проводится проверка.
Летом 2019 года в Поставском районе утонул двухлетний ребёнок.
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Новости Беларуси. 18 октября около двух часов дня в агрогородке Черневка Дрибинского района на пожаре погиб ребёнок. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, огнём было...
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