«Связь – это нерв армии». 100-летие отмечают 20 октября войска связи

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У каждого рода войск есть свои годовые праздники. Чаще всего это дата его создания. Для каждого военного это событие важно, практически как собственный день рождения. А тем более, когда это круглая дата. В это воскресенье, 20 октября 100-летие отметят войска связи Вооружённых Сил Республики Беларусь. Рассказываем в программе «Специальный репортаж» о самой технологичной части нашей армии.





XX век вместе с революциями социальными одновременно принёс и технологическую. Максимально усложнил структуры всех армий мира. Соответственно, сложнее стали координация и управление. Поэтому 20 октября 1919 года приказом Реввоенсовета был сформирован отдельный род войск Красной Армии – войска связи. Уже к началу Великой Отечественной их численность составляет 5 процентов от общего состава Вооружённых Сил. Самое масштабное применение войск связи – в белорусской наступательной операции. Задействовали 28 тысяч радиостанций.





За время войны 339 воинов-связистов получили звание «Герой Советского Союза». 130 стали полными кавалерами Ордена Славы. Именно в годы войны и были сформированы многие соединения, которые и сегодня обеспечивают связь белорусской армии.





Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

За свою столетнюю историю войска связи прошли большой и славный путь. На мой взгляд, в наших вооружённых силах нам удалось сохранить всё то, хорошее, что осталось от белорусского военного округа. От прославленных наших соединений и воинских частей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, которые сформировались уже в послевоенный период. Которые на базе белорусского военного округа модернизировались, оснащались передовым вооружением и военной техникой. Кроме того, сохранённый научно-технический потенциал использовать эту основу и использовать уже в суверенной Беларуси свои собственные средства связи.





Андрей Дедух отдал войскам связи почти двадцать лет. Пошёл по стопам деда – героя войны, и отца. При нём в суверенной белорусской армии и зарождалось всё то, о чём мы рассказали в программе.





Андрей Дедух, подполковник в запасе:

Облик войск связи очень сильно изменился. Произошел огромный технический скачок в технике, которая сейчас поступает на вооружение в части связи. Войска связи превратились сейчас в высоко эффективные современные цифровые войска, которые обеспечивают Вооруженные Силы всеми видами связи, и на современной связи. То есть раньше нельзя, наверное, было представить, когда проводились первые учения в Российской Федерации, что можно разговаривать через радиостанцию 140 МБ, модернизированную на нашей базе, с полигона Ашулук с городом Осиповичи, как будто человек находится в соседней комнате.

А династию связистов продолжает сын Сергей. Уже дослужился до капитана. И очень хорошо понял, что такое связь. И военная, и семейная.





Сергей Дедух, начальник телефонного центра 62 ЦУС:

Связь – это нерв армии. Без связи нет управления, нет победы.

Олег Мищенко:

Особая гордость в войсках – это люди. Это профессионалы своего дела. Знаете, наверное, в семью профессиональных связистов не так-то и легко попасть. Начиная с образования. И, наверное, еще тяжелее из нее выйти. Те, кто предан своему делу, те, кто своим каждодневным трудом доказывают свой профессионализм, свою преданность для обеспечения безопасности нашего государства.

Безусловно, в этот день я хотел бы, в первую очередь, поздравить с этим праздником наших ветеранов. Войскам связи, наверное, сегодня не стыдно, что то, что осталось нам в наследство, мы сохранили, сберегли, а в некоторых направлениях, наверное, и приумножили. Но это судить им по нашим делам. Я бы хотел пожелать всему личному составу крепкого здоровья, мирного неба над головой и не останавливаться на достигнутом – осваивать нелегкую профессию и быть надежным защитником нашего государства.