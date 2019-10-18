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«Связь – это нерв армии». 100-летие отмечают 20 октября войска связи
Источник материала: СТВ
У каждого рода войск есть свои годовые праздники. Чаще всего это дата его создания. Для каждого военного это событие важно, практически как собственный день рождения. А тем более, когда это круглая дата. В это воскресенье, 20 октября 100-летие отметят войска связи Вооружённых Сил Республики Беларусь. Рассказываем в программе
XX век вместе с революциями социальными одновременно принёс и технологическую. Максимально усложнил структуры всех армий мира. Соответственно, сложнее стали координация и управление. Поэтому 20 октября 1919 года приказом Реввоенсовета был сформирован отдельный род войск Красной Армии – войска связи. Уже к началу Великой Отечественной их численность составляет 5 процентов от общего состава Вооружённых Сил. Самое масштабное применение войск связи – в белорусской наступательной операции. Задействовали 28 тысяч радиостанций.
За время войны 339 воинов-связистов получили звание «Герой Советского Союза». 130 стали полными кавалерами Ордена Славы. Именно в годы войны и были сформированы многие соединения, которые и сегодня обеспечивают связь белорусской армии.
Андрей Дедух отдал войскам связи почти двадцать лет. Пошёл по стопам деда – героя войны, и отца. При нём в суверенной белорусской армии и зарождалось всё то, о чём мы рассказали в программе.
А династию связистов продолжает сын Сергей. Уже дослужился до капитана. И очень хорошо понял, что такое связь. И военная, и семейная.
Сергей Дедух, начальник телефонного центра 62 ЦУС:
Безусловно, в этот день я хотел бы, в первую очередь, поздравить с этим праздником наших ветеранов. Войскам связи, наверное, сегодня не стыдно, что то, что осталось нам в наследство, мы сохранили, сберегли, а в некоторых направлениях, наверное, и приумножили. Но это судить им по нашим делам. Я бы хотел пожелать всему личному составу крепкого здоровья, мирного неба над головой и не останавливаться на достигнутом – осваивать нелегкую профессию и быть надежным защитником нашего государства.
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У каждого рода войск есть свои годовые праздники. Чаще всего это дата его создания. Для каждого военного это событие важно, практически как собственный день...
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