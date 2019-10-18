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Михаил Грабовский: Приятно вернуться, поиграть в настоящий хоккей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гул трибун, треск бортов и жаркая спортивная борьба. Все это – 13-е республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, которые 19 октября взяли старт в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В матче открытия команда Президента встречалась со сборной Могилевской области. Хозяева льда – действующие победители турнира и фавориты этого поединка, тем не менее, на площадке шла упорная борьба.
Команды по очереди атаковали ворота друг друга, а страсть и азарт, царящие на льду, передались и болельщикам на трибунах. Тем более хоккеисты порадовали зрителей обилием заброшенных шайб.
Встреча на ледовой площадке столичного «Олимпик Парка» прошла под диктовку президентской дружины. С первых минут они завладели инициативой. На 9-й минуте шайба достигла цели. Автором гола стал Андрей Башко, забросивший с передачи Александра Лукашенко и Михаила Грабовского.
Михаил Грабовский, игрок хоккейной команды Президента Беларуси:
Сергей Ясюкевич, игрок хоккейной команды Могилевской области:
Команда Президента Беларуси уверенно обыграла дружину Могилевской области. Финальная сирена зафиксировала счет 6:2. Таким образом, действующий победитель вновь подтвердил статус фаворита. Впрочем, дистанция турнира длинная, поэтому шанс на викторию есть у каждой дружины.
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Новости Беларуси. Гул трибун, треск бортов и жаркая спортивная борьба. Все это – 13-е республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любителей на призы...
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