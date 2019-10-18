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«Была на параде в детстве в Минске, и поняла, что тоже хочу». Чему учат на факультете связи Военной академии
Источник материала: СТВ
Факультет связи Военной академии – единственный, где обучаются курсанты не только для армии. Рассказываем в программе
Специалист, владеющий техникой связи, легко найдёт дорогу в IT и сферу телекоммуникаций. А сейчас это наиболее оплачиваемые и востребованные места. Поэтому и конкурс на факультет связи – один из самых больших.
И кстати, у военного связиста – не только мужское лицо.
Анастасия Ненартович, курсант Военной академии Республики Беларусь:
Анастасия Ненартович:
Но не только компьютерная мышь или антенна является оружием связиста. Готовы они к любой ситуации.
Дмитрий Ковылов, начальник факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии Республики Беларусь:
Для формирования всех качеств, которые присущи офицеру, на факультете есть все необходимое – и профессорско-преподавательский состав, и командование, батальоны курсантов, которые в конечном итоге формируют настоящего, в первую очередь, мужчину.
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«Была на параде в детстве в Минске, и поняла, что тоже хочу». Чему учат на факультете связи Военной академии
Факультет связи Военной академии – единственный, где обучаются курсанты не только для армии. Рассказываем в программе «Специальный репортаж», как профессия...
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