«Была на параде в детстве в Минске, и поняла, что тоже хочу». Чему учат на факультете связи Военной академии

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Факультет связи Военной академии – единственный, где обучаются курсанты не только для армии. Рассказываем в программе «Специальный репортаж» , как профессия связиста применяется в гражданстве.

Специалист, владеющий техникой связи, легко найдёт дорогу в IT и сферу телекоммуникаций. А сейчас это наиболее оплачиваемые и востребованные места. Поэтому и конкурс на факультет связи – один из самых больших.





Владислав Щигельский, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Мечта стать офицером у меня поселилась еще с детства, с рассказов моего деда. Он был, так же как и я, связистом. И это меня вдохновило поступить в Военную академию, именно на факультет связи. Факультет связи я считаю самым престижным в Военной академии, так как я сразу получаю две специальности. Это инженер и специалист по управлению. И смогу продолжить свою жизнь, как в военной среде, так и в гражданской.





И кстати, у военного связиста – не только мужское лицо.





Анастасия Ненартович, курсант Военной академии Республики Беларусь:

На самом деле я хотела поступить в Военную академию еще с детства. Хотела поступить именно на связь, потому что она везде нужна – постоянно нужно с кем-то связываться, с кем-то общаться.

Виктор Шахрай, старший преподаватель кафедры связи Военной Академии Республики Беларусь:

Нынешняя связь, прежде всего, сегодня шагает в ногу со временем. Это цифровые системы передачи. Да, мы рассказывали о больших узлах, о больших аппаратных, принцип связи в некоторых системах связи тогда обеспечивался: «Один канал – один Урал», если можно так сказать. Что касается современных технологий, вместо 40 машин – одна аппаратная может их заменить, обеспечив цифровую систему передачи и все необходимые связи.





Анастасия Ненартович:

Была на параде в детстве в Минске, и поняла, что тоже хочу.

Но не только компьютерная мышь или антенна является оружием связиста. Готовы они к любой ситуации.









Александр Пилюшко, начальник кафедры связи факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии Республики Беларусь:

Наши выпускники получают еще достойные знания в сугубо военной сфере. То есть это подготовленные профессионалы, готовые выполнять реальные задачи. То есть в стенах Академии уделяется время не только обычному базовому гражданскому образованию, но и еще таким вопросам, как строевая подготовка, общие воинские уставы, огневая подготовка. И ряд других военных дисциплин, которые позволяют подготовить не просто инженера, а настоящего мужчину, военного, защитника родины.





Для формирования всех качеств, которые присущи офицеру, на факультете есть все необходимое – и профессорско-преподавательский состав, и командование, батальоны курсантов, которые в конечном итоге формируют настоящего, в первую очередь, мужчину.